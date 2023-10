Cô gái TPHCM biết 4 thứ tiếng, làm phiên dịch cho 2 đêm diễn của Blackpink

Tình cờ thấy bài đăng tuyển dụng qua mạng xã hội và được bạn bè gắn thẻ vào bài viết, Thanh My quyết định thử sức. My không ngờ bản thân đã trúng tuyển. Đó là cách cô bén duyên với vị trí phiên dịch cho 2 đêm diễn của nhóm Blackpink tại Việt Nam.

Cô đảm nhận vai trò phiên dịch Anh - Hàn - Việt và nằm trong đội ngũ hậu cần hospitality (thuật ngữ dùng để chỉ chung ngành dịch vụ khách hàng) cho sự kiện. Cô là một trong những nhân viên được tiếp xúc gần với thần tượng khi phải lo việc chuẩn bị phòng, thực phẩm, phương tiện đi lại và tháp tùng.

Đã 2 tháng kể từ khi Blackpink biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Thanh My vẫn nhớ từng khoảnh khắc lúc làm việc. Tuy nhiên, cô không thể chia sẻ cụ thể vì tôn trọng hợp đồng bảo mật. Qua những hình ảnh My chia sẻ lúc ở cùng khách sạn với Blackpink, cộng đồng mạng dành lời khen cho cô vì giữ sự chuyên nghiệp, không tiết lộ vấn đề riêng tư của nghệ sĩ.

12 năm tiếp xúc với tiếng Hàn

Nguyễn Ngọc Thanh My (SN 1993, TPHCM) thường được biết đến với tên tiếng Hàn là Won Dan Mi. Ngoài gia đình ở Việt Nam, cô còn có bố mẹ nuôi người Hàn Quốc.

Công việc hiện tại của cô là phiên dịch tiếng Hàn, MC tiếng Hàn - Việt, sáng tạo nội dung trên các nền tảng. Bên cạnh đó, cô còn có nghề tay trái là biên kịch, đạo diễn cho các show giải trí, chương trình truyền hình hay video âm nhạc tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Thanh My chia sẻ những hình ảnh khi làm phiên dịch trong 2 ngày nhóm Blackpink ở Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Năm 2011, Thanh My chọn ngành Hàn Quốc học khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Điều này trái với định hướng của cô ban đầu. Bởi trước đó, My theo học tiếng Nhật từ những năm cấp 3.

Thanh My chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Gắn bó với tiếng Nhật nhưng tôi cũng không biết cơ duyên nào khiến bản thân đăng ký ngành liên quan đến Hàn Quốc nữa (cười). Tuy nhiên, nhờ chọn qua tiếng Hàn, tôi mới thấy cơ hội và tương lai mình rộng mở hơn.

Tôi có nhiều công việc, mối quan hệ tốt hơn và gặp gỡ các khách hàng xịn. Đặc biệt, tôi còn có cơ hội tiếp xúc các nghệ sĩ Hàn nhiều hơn, thử sức với nghề tay trái".

Không đợi đến khi tốt nghiệp đại học, Thanh My đã tự thử sức khi đi làm từ cuối năm thứ 3. Khi mới bước ra đời và tự kiếm sống, nhiều người không tránh khỏi những lần vấp ngã, thấy mơ hồ về tương lai, My cũng không nằm ngoại lệ.

"Khó khăn nhiều vô kể" là cách My hình dung lại khoảng thời gian cô mới vào nghề. My từng bị quỵt tiền lương, gặp khách hàng khó tính, lừa đảo, thậm chí biến thái. Đôi khi, người Hàn nói những câu khó nên cô nghe không hiểu.

Thanh My làm phiên dịch tại một buổi hướng dẫn cắm hoa (Ảnh: FBNV).

"Nhưng sau cùng, tôi nhận ra mỗi khó khăn đều giúp mình hiểu rằng, bước chân vào đời không hề dễ dàng, bản thân phải vượt qua mới trưởng thành được. Tôi ngã đau nhiều rồi nên giờ mới cứng cáp và có chỗ đứng như hiện tại. Nhờ đó, tôi thấy bản thân đã nỗ lực và cố gắng thế nào", My bộc bạch.

Tiến về phía trước nhờ thần tượng BTS

Thanh My hiểu rằng, thay thế luôn là quy luật của cuộc sống. Nếu theo đuổi mãi nghề dịch, cô cũng sẽ bị đào thải và phải nhường chỗ cho các bạn trẻ hơn. Từ đó, cô cố gắng phát triển bản thân bằng việc học thêm tiếng Trung và tiếng Nhật.

Chưa dừng lại, cô gái TPHCM bồi dưỡng thêm các khóa đạo diễn, sản xuất. Khi đó, cô sẽ vừa là phiên dịch, vừa là MC, đạo diễn các chương trình của chính mình với sự hợp tác từ phía Hàn Quốc. My tin rằng, chỉ khi bản thân khác biệt và chấp nhận thử thách ở lĩnh vực mới cùng kinh nghiệm sẵn có, cô mới rất khó bị đào thải và dễ dàng "kiếm" được nhiều hơn.

Khi làm bất kỳ công việc nào, My luôn đề cao 3 yếu tố: Chăm chỉ, tận tâm và nhiệt huyết (Ảnh: NVCC).

Như việc trúng tuyển vào đội ngũ nhân viên làm trong sự kiện Blackpink, My đã chứng minh được thực lực nhờ quá trình không ngừng học hỏi và trải nghiệm nhiều công việc khác nhau bên cạnh yếu tố may mắn.

My không thể tiết lộ nhiều chi tiết khi làm việc với thần tượng. Tuy nhiên, cô cho biết, bản thân đã phải chuẩn bị trang phục màu tối, sức khỏe tốt và chiếc điện thoại đủ pin để kịp theo dõi thông báo với đội ngũ làm cùng. Đặc biệt, cô cũng cần chuẩn bị vốn từ vựng cũng như hiểu biết về công việc mình đảm nhiệm.

Sự chăm chỉ, tận tâm và nhiệt huyết là 3 yếu tố My nhấn mạnh khi làm công việc phiên dịch cũng như bất kỳ nghề nào khác.

"Chỉ như vậy, công việc mới tìm đến và mình có thể kiếm được nhiều tiền. Nói nghề phiên dịch mang lại số tiền lương trong mơ cũng đúng mà cũng sai", My chia sẻ.

Trước khi làm sự kiện của nhóm Blackpink, Thanh My từng đảm nhận vai trò phiên dịch cho fan meeting (sự kiện thần tượng gặp gỡ người hâm mộ) Kang Tae Oh, T-ara concert, MAMA 2017 (Wanna One, Seventeen), Winner concert, Highlight, SNSD… Hồ sơ của My trải dài những sự kiện "khủng" đến mức cô không thể nhớ hết.

Đối với cô gái SN1993, mỗi sự kiện trải qua đều đáng trân trọng, để lại những bài học, kinh nghiệm quý giá. Bởi những đoạn ký ức đó giúp cô phát triển và hiểu hơn về ngành giải trí, dấn thân qua nghề tay trái. Từ đó, các công việc liên quan tự tìm đến cô.

Trên con đường tìm hiểu ngôn ngữ thứ hai, My không hề đơn độc. Bởi cô luôn có bạn đồng hành từ sâu trong tim. Đó là nhóm nhạc BTS - thần tượng duy nhất của My.

My tâm sự: "Nhờ theo dõi những chàng trai này, tôi biết cách yêu chính mình hơn, làm thế nào để có thể vượt qua mọi sóng gió khó khăn và tiến về phía trước. Tôi cũng học được cách khiêm tốn sống, vượt qua những bóng tối sâu thẳm bên trong mỗi người… Cảm ơn BTS vì đã luôn là động lực để tôi được là chính mình như bây giờ".