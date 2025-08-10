Triệt phá sới bạc quy mô lớn ở Phú Thọ, kêu gọi một đối tượng đầu thú

Chiều 10/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo Phòng cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn trên địa bàn.

Theo công an, đầu tháng 8 lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm đánh bạc hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Các đối tượng tham gia đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Phú Thọ, trong đó không ít người có tiền án, tiền sự.

Sới bạc được hoạt động dưới hình thức di động, len lỏi trong khu dân cư, gây bức xúc trong nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện với quyết tâm triệt xóa ổ nhóm này trong thời gian sớm nhất.

Chiều 8/8, công an bất ngờ kiểm tra nhà ở của ông Nguyễn Văn Thiết (thôn Vĩnh Tiên, xã Yên Lạc), phát hiện 19 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tang vật thu giữ gồm gần 220 triệu đồng (các đối tượng khai nhận là tiền sử dụng để đánh bạc), đĩa sứ, bát sứ, 4 quân vị cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

19 đối tượng tham gia đánh bạc đang bị tạm giữ hình sự; đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tiến được công an vận động ra đầu thú để hưởng khoan hồng (Ảnh: Lan Hương).

Công an làm rõ các con bạc chủ yếu ở các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức và Vĩnh Tường. Trong đó, 9 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Tiến (39 tuổi, trú ở xã Yên Lạc) được xác định là đối tượng cầm đầu. Tiến thuê nhà của Thiết để tổ chức đánh bạc, thu phí mỗi người 500.000 đồng/lượt. Khi sới bạc hoạt động, Thiết không có mặt tại nhà nhằm tránh liên đới trách nhiệm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 19 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; đồng thời vận động Nguyễn Văn Thiết ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Vụ án đang được mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.