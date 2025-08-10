Vụ "cuỗm" 22kg thịt bò: Truy bắt đối tượng gây án

Chiều 10/8, thông tin từ Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế cho hay, lực lượng chức năng đã bắt giữ một trong 2 đối tượng lấy trộm túi thịt bò tươi của hộ dân trên đường Nhật Lệ ngay giữa ban ngày.

Đối tượng còn lại đã bỏ trốn, cơ quan công an đang truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai gã đàn ông lấy trộm túi thịt bò của người dân để trước cổng (Ảnh: Cắt từ clip chủ nhà cung cấp).

Anh V.C.T. (người bị mất tài sản) cho biết cơ quan chức năng phường Phú Xuân đã liên hệ với gia đình để xác minh thông tin liên quan vụ việc.

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 7h10 cùng ngày, anh V.C.T. cùng vợ đến cửa hàng lấy gần 22kg thịt bò tươi về nhà, chuẩn bị đem giao cho khách.

Anh T. để túi thực phẩm bên ngoài cổng rồi vào trong nhà rửa tay, cùng lúc, có 2 người đi trên xe máy chạy tới. Người đàn ông ngồi sau xe bước đến xách túi thịt đưa lên phương tiện, rồi cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, anh T. đã chạy, đuổi theo nhưng không kịp.

Sự việc được camera an ninh ghi lại, sau đó anh T. đã gửi cho người quen nhờ đăng lên mạng xã hội nhằm cảnh báo cộng đồng.

Khổ chủ cho biết sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều người gọi cho anh để gửi thông tin, hình ảnh liên quan những vụ bị mất cắp tài sản mà họ nghi do 2 đối tượng nêu trên thực hiện.

Anh T. mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng để trả lại sự bình yên cho thành phố Huế.

Lãnh đạo Công an phường Phú Xuân kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cẩn thận, không để sơ hở, tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng.