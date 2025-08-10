Nổ có thể “chạy sổ đỏ” rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông (SN 1983, trú tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mối quan hệ quen biết, Đông nắm được thông tin bà L.T.H. (SN 1964, trú tại thành phố Đà Nẵng) đang có nhu cầu làm thủ tục cấp sổ đỏ, trên diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đông tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mặc dù không có khả năng thực hiện, đối tượng Đông đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến bà H. tin tưởng.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 5, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền “để lo thủ tục” và đã nhận tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt, đối tượng không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền này.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đông để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hứa hẹn “chạy” thủ tục cấp giấy tờ đất đai trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế và làm mất an ninh trật tự.

Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý muốn giải quyết nhanh của người dân để dựng lên những cam kết gian dối, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc bị kẻ xấu tiếp cận, dụ dỗ với những lời hứa hẹn bất thường, người dân cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Tuyệt đối không giao tiền cho cá nhân mạo nhận quen biết hoặc nhận có khả năng lo thủ tục để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.