Biểu tượng gợi cảm Hàn Quốc đến TPHCM biểu diễn cùng Karik, tlinh

Ngày 14/10, Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc GENfest công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn năm nay, thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, 2 nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ có mặt tại đêm nhạc diễn ra ở TPHCM vào ngày 24-25/11 là Hwasa và LOCO.

Ca sĩ Hwasa (Ảnh: @_mariahwasa).

Hwasa sinh năm 1995, được biết đến với biệt danh "biểu tượng gợi cảm thế hệ mới" của Hàn Quốc, nổi tiếng với những màn trình diễn bốc lửa, táo bạo.

Không chỉ nổi bật trong đội hình nhóm MAMAMOO, Hwasa còn có những bản hit cá nhân như Maria, Twit... Cô từng được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2021, được Gallup Korea xếp hạng là một trong những thần tượng Kpop nổi tiếng nhất trong 2 năm liên tiếp 2019 và 2020.

LOCO cũng là rapper Hàn Quốc được khán giả Việt mong chờ tại GENfest năm nay. Anh là Quán quân Show me the money mùa đầu tiên, sở hữu các bản hit như: Hold me tight, Too much... Năm 2018, LOCO và Hwasa từng kết hợp trong ca khúc nổi tiếng Don't, hiện đạt gần 130 triệu lượt xem trên YouTube.

Rapper LOCO (Ảnh: @satgotloco).

Bên cạnh 2 tên tuổi đến từ Kpop, ban tổ chức cũng công bố 8 nghệ sĩ Việt sẽ trình diễn tại lễ hội âm nhạc năm nay, bao gồm: Suboi, Karik, Andree Right Hand, Wren Evans, tlinh, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và WXRDIE.

Đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc, dàn dựng sân khấu là nhà sản xuất SlimV và đạo diễn Việt Anh. Lễ hội âm nhạc lấy chủ đề "Phố trong phố", truyền thông điệp về hành trình khám phá những vũ trụ thu nhỏ giữa lòng đô thị. Ở đó, mỗi góc phố đều mang theo những câu chuyện, tính cách và màu sắc riêng biệt.

Đây là năm thứ 2 Lễ hội âm nhạc GENfest được tổ chức. Ở mùa đầu tiên năm 2023, chương trình ghi dấu ấn khi có sự tham gia của các ngôi sao Hàn Quốc như HyunA, Zico cùng dàn ca sĩ gen Z HIEUTHUHAI, tlinh, Wren Evans, Pháo... Trong 2 ngày lễ hội, sự kiện thu hút khoảng 30.000 khán giả trẻ.