Dáng vóc quyến rũ của biểu tượng gợi cảm Megan Fox sau 4 lần sinh nở

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi sinh con gái hồi tháng 3, Megan Fox diện chiếc corset (áo nịt ngực) màu nude đính pha lê kết hợp cùng giày cao gót và vòng cổ đỏ nổi bật.

Nữ diễn viên 39 tuổi chia sẻ lại hình ảnh dự sự kiện trên trang cá nhân và viết: “Mẹ đã có một buổi tối tuyệt vời”.

Bộ trang phục táo bạo của cô được nhận xét phù hợp với buổi chiếu đặc biệt bộ phim Jennifer’s Body (2009) - tác phẩm hài kinh dị siêu nhiên từng gắn liền với tên tuổi của Megan Fox - tại Los Angeles (Mỹ).

Megan Fox xuất hiện tại sự kiện ở Los Angeles (Mỹ) sau gần 7 tháng sinh con gái (Ảnh: News).

Sắc vóc ở tuổi gần 40 của Fox nhận được “cơn mưa” lời khen. Cô được đánh giá vẫn giữ được hình thể săn chắc, thần thái quyến rũ dù đã trải qua 4 lần sinh nở.

Cũng tại sự kiện, ngôi sao Transformers chia sẻ với People: “Tôi đang ở giai đoạn cảm thấy lạc lõng, đôi khi phẫn nộ với cách ngành công nghiệp điện ảnh đối xử với mình và cách tôi phải đối diện với danh tiếng”.

Megan Fox nhớ lại quãng thời gian sau khi bộ phim Jennifer’s Body ra mắt, khi cô chưa sẵn sàng cho sự chú ý quá mức mà danh tiếng mang lại. “Mọi ký ức ấy khiến tôi vừa buồn, vừa tiếc nuối và cả tức giận”, cô nói.

Dù không đạt doanh thu phòng vé cao, Jennifer’s Body vẫn là dự án đặc biệt với Megan Fox. Cô cho biết mình đồng cảm sâu sắc với nhân vật nữ cổ động viên bị quỷ ám - một hình ảnh ẩn dụ cho sự áp bức và hi sinh của phụ nữ trong ngành giải trí.

“Tôi đã phải vật lộn rất nhiều với danh tiếng và bị tổn thương cũng vì danh tiếng. Trước khi trở thành một con quái vật, nhân vật của tôi chỉ là một cô gái tuổi teen bị ép hy sinh vì lợi ích của người khác”, Fox chia sẻ.

Mỹ nhân Hollywood vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng sau 4 lần sinh nở (Ảnh: News).

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên thừa nhận đã bước vào nghề từ năm 19 tuổi với nhiều hoài bão nhưng dần đánh mất năng lượng khi trưởng thành.

Hiện, Megan Fox chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc các con sau nhiều sóng gió tình cảm. Tháng 3 vừa qua, cô sinh con chung đầu tiên với rapper Machine Gun Kelly và đây cũng là đứa con thứ 4 của Fox.

Thời điểm đó, cô xác nhận chia tay bạn trai kém tuổi và trở thành mẹ đơn thân nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con chung.

Một người bạn thân tiết lộ với People: “Megan thực sự hạnh phúc khi lại được làm mẹ, trải nghiệm những điều tuyệt vời mà các thiên thần nhỏ mang lại. Bạn bè đều mừng cho cô ấy và chưa bao giờ thấy cô ấy hạnh phúc như vậy trong những năm qua. Cô ấy như đang hồi sinh và tỏa sáng”.

Trước đó, Fox có 3 con trai với chồng cũ Brian Austin Green, gồm Noah Shannon (12 tuổi), Bodhi Ransom (10 tuổi) và Journey River (8 tuổi). Machine Gun Kelly cũng có một con gái riêng - Casie Colson Baker (16 tuổi).

Theo Us Weekly, sau giai đoạn căng thẳng, Megan và Kelly dường như đã hàn gắn, cùng đi du lịch Costa Rica vào tháng 7 vừa qua. Nguồn tin của People cho biết: “Tuy vẫn sống riêng, họ dành nhiều thời gian bên nhau như một gia đình và đặt con lên hàng đầu. Điều đó đã giúp họ gần gũi nhau hơn theo nhiều cách”.

Megan Fox và rapper Machine Gun Kelly đã có một con gái chung nhưng chưa kết hôn (Ảnh: News).

Megan Fox bắt đầu hẹn hò với Machine Gun Kelly vào năm 2020. Cặp đôi yêu đương nồng cháy ở giai đoạn đầu nhưng sau đó trải qua nhiều lần tan hợp.

Trong chương trình Call Her Daddy hồi tháng 3 năm ngoái, Megan Fox từng tâm sự về mối quan hệ đặc biệt giữa cô và Kelly: “Luôn có một sợi dây ràng buộc giữa tôi và anh ấy. Bằng cách nào đó, tôi biết mình sẽ luôn kết nối với anh ấy”.

Theo Page Six, Megan và bạn trai kém tuổi chia tay vào tháng 12/2024 sau khi nữ diễn viên phát hiện tin nhắn của bạn trai với những người phụ nữ khác. Cô quyết định kết thúc mối quan hệ để bảo vệ bản thân và tuyên bố "không phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ người đàn ông nào".

Sinh năm 1986, Megan Fox là diễn viên kiêm người mẫu người Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2007 khi vào vai Mikaela Banes trong bom tấn Transformers và phần tiếp theo Transformers: Revenge of the Fallen (2009).

Với vẻ ngoài gợi cảm, Fox được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hollywood, từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Maxim, Rolling Stone và FHM. Trong thời gian kết hôn và làm mẹ, Megan Fox hầu như rút khỏi làng giải trí, tập trung vào việc chăm sóc tổ ấm nhỏ.