Nữ diễn viên Việt bỗng nổi rần rần vì giống ngôi sao Han So Hee ở Hàn Quốc

Gần đây, trên mạng xã hội đang nổi rần rần những hình ảnh so sánh nữ diễn viên Dương Gia Mỹ (Việt Nam) và Han So Hee (Hàn Quốc). Lý do là vì 2 cô gái có nhiều đường nét trên gương mặt khá giống nhau, đặc biệt là góc nghiêng.

Đa phần khán giả Việt Nam đã quen thuộc với diễn viên Han So Hee của Hàn Quốc. Cô đã từng có những vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm. Điển hình là vai diễn trong phim Thế giới hôn nhân, bộ phim giúp tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1993 được phổ biến khắp châu Á.

Không chỉ thế, Han So Hee còn được hầu hết công chúng công nhận là mỹ nhân có nét đẹp rất đặc biệt, vừa mang vẻ lạnh lùng, vừa kiêu sa, sang trọng. Tuy nhiên, cô cũng là một trong những "nữ hoàng scandal" của xứ sở kim chi.

Với việc để bản thân lún sâu vào lùm xùm tình ái, cùng với lối ứng xử không khéo léo trước truyền thông và trên mạng xã hội, tên tuổi của Han So Hee bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù vậy, Han So Hee vẫn có nhiều người hâm mộ chỉ vì nhan sắc của cô.

Nữ diễn viên Dương Gia Mỹ (SN 1999) có những bức ảnh khá giống với Han So Hee. Hai người cùng có gương mặt gầy, chiếc mũi thon và cao.

Dương Gia Mỹ từng được biết đến qua vai diễn trong phim Gia đình là số 1 phiên bản Việt Nam. Tuy nhiên, dù đã 6 năm trôi qua, Gia Mỹ ít góp mặt trong các bộ phim mà tập trung vào những trải nghiệm của cuộc sống nhiều hơn.

Có thể nói, cô gần như ẩn mình khỏi các hoạt động văn hóa, giải trí. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ của cô cảm thấy đáng tiếc vì Gia Mỹ có diễn xuất khá ổn. Cô còn từng là Thủ khoa của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Lần gần đây nhất, Gia Mỹ cập nhật trang cá nhân là hình ảnh cô tự chúc mừng sinh nhật. Từ những hình ảnh mới này, Gia Mỹ nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng vì thăng hạng nhan sắc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Gia Mỹ cho biết, cô rất vui vì được công chúng quan tâm trở lại.

"Cảm giác như mình trồng một cái cây và thấy ngày nó nở được nụ hoa vậy. Tôi nghĩ bí quyết nằm ở việc mình biết yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Không chỉ là việc biết chăm chút cho vẻ ngoài mà còn là việc nuôi dưỡng một tâm hồn, khí chất tốt", Gia Mỹ nói.

Khi biết được khán giả nhận xét là khá giống Han So Hee, Gia Mỹ phản ứng nhẹ nhàng.

Cô tiết lộ: "Tôi luôn có một quy tắc của bản thân đó chính là "xem sản phẩm, không xem đời tư". Tôi cũng đã xem rất nhiều sản phẩm của chị Han So Hee và rất thích cách chị làm nghệ thuật và tạo ra một nhân vật được mọi người yêu mến. Chị rất nghiêm túc với nghề. Đó là điều tôi quan tâm.

Còn nói 2 người giống nhau thì mọi người thấy giống chứ tôi chỉ thấy giống mỗi cái miệng".

Gia Mỹ cũng đã lâu rồi không đóng phim, khiến khán giả thắc mắc rằng, liệu cô có còn theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7 hay không. Thông qua trả lời phỏng vấn của báo, cô khẳng định rằng sẽ không bao giờ từ bỏ con đường diễn xuất.

"Tôi vẫn đang trên hành trình học hỏi và trau dồi mọi thứ để có thể theo đuổi con đường này một cách vững chắc nhất. Hiện tại, tôi đang theo học khóa diễn xuất điện ảnh của cô Kathy Uyên, học nhảy... Trong tương lai mình muốn học thêm nhiều bộ môn nữa", nữ diễn viên chia sẻ.

Với Gia Mỹ, việc cô từng là Thủ khoa Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh không phải là một lợi thế, cũng không phải là áp lực.

"Quan trọng trên con đường này với mình đó là bản thân mình hiểu gì và làm được những gì. Những kiến thức khi còn ở trường đó là một nền tảng rất vững chắc để mình có thể đi xa. Tuy nhiên, việc học không thể chỉ dừng lại ở trường, mình còn phải học rất nhiều điều ở trong cuộc sống nữa", cô giãi bày.

Hình tượng nghệ sĩ mà Gia Mỹ muốn hướng tới là: "Một người trải qua rất nhiều bão táp nhưng gương mặt không được để lại nét phong sương".

Ảnh: Nhân vật cung cấp