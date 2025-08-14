Thiếu úy cảnh vệ sánh vai cùng với top 3 Hoa hậu Việt Nam

Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi, Thiếu úy cảnh vệ Phùng Thế Văn, Đại úy Phạm Điều tham gia dự án "Yêu áo dài, yêu đất nước", gửi gắm thông điệp truyền cảm hứng về niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Thiếu úy cảnh vệ Phùng Thế Văn (bên phải), 26 tuổi, quê Bắc Kạn, đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Anh có vẻ ngoài điển trai, cao 1,85m, từng gây sốt khi tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4), được nhiều người đặt biệt danh "soái ca cảnh vệ".

Anh cho biết: "Tôi nhận lời tham gia vì tin rằng dự án mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và khơi gợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, quảng bá nét đẹp Việt Nam đến với mọi người".

Thiếu úy Phùng Thế Văn bày tỏ niềm vui khi được hợp tác cùng với Top 3 Hoa hậu Việt Nam, những người truyền cảm hứng về cái đẹp và lòng nhân ái, thông qua dự án ảnh này.

Sự kết hợp giữa chất thép của người lính và chất thơ của người con gái mặc áo dài khiến dự án ảnh thu hút sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Việt Nam 2025 Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi rạng rỡ trong những tà áo dài của nhà thiết kế Dũng Nguyễn. Đối với các người đẹp, áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của phụ nữ Việt, mà còn là một tuyên ngôn về niềm kiêu hãnh dân tộc.

Hoa hậu Trúc Linh mặc chiếc áo dài trắng màu đỏ, có thêu hình lá cờ và bản đồ đất nước và một chú chim hòa bình. Sự kết hợp này đã tạo nên một bức tranh độc đáo, như lời chia sẻ của nhà thiết kế Dũng Nguyễn: "Màu đỏ của quốc kỳ, màu trắng tinh khôi của mây trời ngày độc lập... tất cả tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa nét rạng ngời của người con gái Việt.

Đây là một bức tranh ngợi ca về lòng yêu nước của thế hệ trẻ thời bình theo một cách rất riêng, là thông điệp sống động về sự gắn kết bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến, cùng một nhịp đập gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam".

Ý tưởng của dự án này nảy mầm từ những hình ảnh gần gũi và sống động trên khắp các con phố của Thủ đô Hà Nội những ngày qua: Từ các buổi diễu hành rộn rã đến những góc nhỏ lặng thầm trên mạng xã hội, nơi người Việt ở mọi thế hệ tự hào khoác lên mình trang phục in hình quốc kỳ hay bản đồ đất nước.

Các hoa hậu, á hậu đã khéo léo lồng ghép tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc vào từng khuôn hình.

Bộ ảnh được thực hiện tại các địa danh lịch sử, văn hóa của Hà Nội, kết hợp cùng loạt nghệ sĩ và chiến sĩ để tạo nên một tổng thể đầy ý nghĩa.

Các họa tiết mang dáng hình đất nước như cờ đỏ sao vàng, cánh chim tự do hay bản đồ chữ S cũng được đưa vào tà áo dài một cách tinh tế, như một sự khẳng định về niềm tự hào dân tộc.

Được biết, ngoài các hoa hậu, á hậu, dự án còn có sự tham gia của một dàn nghệ sĩ và nhân vật có ảnh hưởng đến từ nhiều lĩnh vực và độ tuổi khác nhau, như vợ chồng diễn viên Lan Hương - Đỗ Kỷ, ca sĩ Dương Hoàng Yến, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Thu Quỳnh, MC Mai Ngọc, MC Thái Dũng...

Ảnh: Dz.photography - Phạm Việt Dũng