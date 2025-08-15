Bà lão gần 80 tuổi chỉ biết cầu nguyện mỗi lần 2 chắt bị ốm

“Không có thẻ Bảo hiểm y tế, đến viện rất tốn tiền”

Trong bữa cơm trưa đạm bạc với đĩa rau và vài con cá suối, bà Phạm Thị Hoa (78 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) không giấu hết nỗi lo lắng khi nhìn 2 chắt nội thơ dại là Lê Xuân Phú và Lê Thị Lan Anh.

Tuổi cao sức yếu, bà Hoa không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu để lo cho các chắt.

“Xuân Phú và Lan Anh là chắt nội của tôi. Bố mẹ nó đi làm ăn rồi bỏ nhau. Ông nội của bé mất từ lâu, bà nội đi lấy chồng khác. Các bác, các cô của chúng đã lấy chồng, có cuộc sống riêng và ai cũng nghèo khó”, bà Hoa chia sẻ.

Bà Hoa và 2 chắt (Ảnh: Hạnh Linh).

Cuộc sống của 3 bà cháu phụ thuộc vào sự sẻ chia của hàng xóm, người cho con cá, người biếu cân gạo. Dù khó khăn, bà Hoa vẫn cố gắng động viên các chắt đến trường. Xuân Phú chuẩn bị vào lớp 7, còn Lan Anh lên lớp 2 tại Trường Tiểu học và THCS Phùng Minh.

“Bố mẹ 2 đứa chia tay hơn 1 năm nay. Bố đi làm xa, một năm gửi tiền về 2 lần, mỗi lần mua được dăm chục quả trứng hay vài cân thịt. Mẹ nó thì bỏ đi biệt tích”, bà Hoa nói.

Nỗi lo lớn nhất của bà Hoa hiện tại là sức khỏe của các cháu. Từ khi các cháu không còn thuộc diện được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, mỗi lần ốm đau, bà chỉ biết vay mượn tiền mua thuốc.

“Có lần, Lan Anh ốm nặng, sốt cao, tôi chỉ biết lấy nước ấm chườm cho chắt và cầu nguyện. Tôi muốn đưa bé đến viện điều trị nhưng lại không có tiền và thẻ BHYT. Không có thẻ BHYT mà đến viện thì chi phí sẽ rất đắt đỏ, tốn kém”, bà Hoa nghẹn ngào, chia sẻ.

Xuân Phú và Lan Anh là 2 trong số 92 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Phùng Minh chưa có thẻ BHYT (Ảnh: Hạnh Linh).

Đầu năm học mới, gánh nặng tiền sách vở, quần áo đã khiến bà Hoa phải “khất” lại việc mua Bảo hiểm y tế cho các chắt.

“Tôi chỉ lo được cho 2 chắt đến trường, chưa năm nào mua được thẻ BHYT cho chúng. Tôi thương 2 chắt đến thắt lòng. Chúng thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất nhưng tôi già rồi, không có tiền nên đành bất lực”, bà Hoa bộc bạch.

Nhiều học sinh thiếu Bảo hiểm y tế

Hoàn cảnh của Xuân Phú và Lan Anh không phải là cá biệt tại xã miền núi Kiên Thọ. Em Lê Thị Diễm My, 9 tuổi, thôn Hạ, cũng có hoàn cảnh tương tự khi bố mẹ ly hôn từ lúc 1 tuổi. Diễm My được mợ là chị Nguyễn Thị Nhân cưu mang. Với đồng lương ít ỏi từ việc làm thuê, chị Nhân phải gồng gánh chăm lo cho Diễm My và 2 con ruột.

Bé Diễm My mong rằng năm học mới mình sẽ có thẻ BHYT (Ảnh: Hạnh Linh).

“Diễm My sức khỏe yếu, hay ốm, gia đình muốn mua thẻ BHYT cho cháu nhưng không có điều kiện. Năm qua, Diễm My may mắn được nhà trường tặng BHYT. Năm nay, tôi mong cháu được các nhà hảo tâm thương, tặng một tấm thẻ BHYT để phòng những lúc ốm đau”, chị Nhân tâm sự.

Thầy Hoàng Huy Giáp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phùng Minh cho biết, trong tổng số 305 học sinh của trường, vẫn còn 92 em chưa có thẻ BHYT do điều kiện kinh tế khó khăn.

“Nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc vận động gia đình mua BHYT cho học sinh. Vì thương các trò, đến cuối năm, khi số tiền tham gia BHYT còn ít, các thầy, cô đã bỏ tiền túi để mua thẻ BHYT tặng học sinh”, thầy Giáp chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kiên Thọ thông tin thêm, trên địa bàn xã có gần 750 học sinh chưa có thẻ BHYT. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe của các em mà còn khiến địa phương gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Theo Bà Thiện, dù UBND xã phối hợp với trường học và ngành Bảo hiểm xã hội đến từng nhà vận động, nhưng người dân vẫn không tham gia nhiều.

Trường Tiểu học và THCS Phùng Minh, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hạnh Linh).

Đa số các gia đình đều chia sẻ do thu nhập bấp bênh, lo bữa ăn từng ngày đã khó, nên khoản tiền tham gia BHYT cho con đành gác lại. Một số gia đình đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà, người thân chăm sóc, cũng thờ ơ với BHYT.

“Trước những hoàn cảnh éo le, thầy cô và chính quyền địa phương mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng.

Một tấm thẻ BHYT không chỉ giúp học sinh được khám chữa bệnh kịp thời, mà còn là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí cùng chung tay, để mỗi học sinh nơi đây đều có thẻ BHYT”, bà Thiện bày tỏ.