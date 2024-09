Mẹ của nữ diễn viên Han So Hee bị bắt khẩn cấp

Các công tố viên cho hay, bà Shin điều hành những cơ sở đánh bạc trái phép khắp Hàn Quốc từ năm 2021 đến tháng 8/2024. Mẹ của nữ diễn viên khoảng 50 tuổi và từng có tiền sự. Bà Shin từng bị phạt một lần vì tội đánh bạc, lừa đảo và Han So Hee từng đứng ra xử lý vì bị liên đới.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin mẹ của Han So Hee bị bắt khẩn cấp vì điều hành sòng bạc trái phép (Ảnh: TV Chosun).

Được biết, Han So Hee sống với bà ngoại từ năm 5 tuổi khi bố mẹ cô ly hôn. Dù hiếm khi liên lạc, nhưng nữ diễn viên nổi tiếng nhiều lần bị mẹ ruột kéo vào những vụ việc chấn động.

2 năm trước, Han So Hee đã bị bà Shin dùng tài khoản mang tên con gái lừa đảo khoản tiền 85 triệu won (gần 1,6 tỷ đồng). Theo đó, bà Shin làm thủ tục vay 85 triệu won từ một người quen từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Người này còn hứa trả lãi cho người cho vay kèm với việc thanh toán toàn bộ khoản vay.

Nạn nhân đã chuyển khoản 12 lần vào tài khoản ngân hàng mang tên Han So Hee với số tiền lên đến 31 triệu won (hơn 577 triệu đồng). Dù liên lạc đòi lại khoản tiền, nạn nhân vẫn không nhận được hồi đáp. Do vậy, người này đã quyết định kiện mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng tội lừa đảo.

Bị kéo vào vụ án lừa đảo nghiêm trọng, nữ diễn viên phải đứng ra trả nợ cho mẹ nhưng sau đó, cô tuyên bố không liên quan tới những khoản nợ của mẹ.

Tháng 7/2020, Han So Hee từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi học hỏi được rất nhiều từ việc vay nợ của mẹ sau khi tôi bước sang tuổi 20. Tôi từng phải trả nợ hộ bà trước khi gia nhập làng giải trí.

Tôi biết tin từ những người thu nợ về việc mẹ sử dụng tên tôi để vay tiền và không trả. Tôi từng có suy nghĩ sai lầm khi cho rằng, chỉ cần tôi giúp bà trả nợ là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, bởi sau đó còn có nhiều nạn nhân khác".

Han So Hee (SN 1994) được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi trong hai năm gần đây. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Sự nghiệp của Han So Hee đang gặp khó khăn vì những rắc rối đời tư và thị phi (Ảnh: News1).

Năm 2020, cô trở thành gương mặt điện ảnh gây chú ý với vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân. Năm 2021, Han So Hee tiếp tục tỏa sáng trong hai bộ phim truyền hình Hàn Quốc đặc sắc được chiếu trên nền tảng Netflix là Nevertheless (tên tiếng Việt là Dẫu biết) và My Name.

Trong đó, dự án phim hành động My Name do Hàn Quốc sản xuất và phát sóng trên Netflix tạo tiếng vang. Sau vai diễn này, Han So Hee trở thành "đả nữ" mới của showbiz Hàn khi chấp nhận tăng cân, không ngại đau đớn, nguy hiểm để thực hiện những cảnh quay hành động.

Cô được truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao về nhan sắc, và được gọi là "tiểu Song Hye Kyo". Han So Hee là một trong những nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí Hàn Quốc khi được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.

Han So Hee chưa lên tiếng về vụ việc của mẹ ruột (Ảnh: Osen).

Tháng 3 vừa rồi, sự nghiệp của Han So Hee bị tổn hại nặng nề khi cô vướng vào bê bối tình tay ba chấn động làng giải trí xứ Hàn. Theo truyền thông Hàn Quốc, Han So Hee bị xem là người thứ ba, là nguyên nhân khiến nam diễn viên Ryu Jun Yeol và nữ ca sĩ Hyeri tan vỡ.

Đáp lại những thị phi, Han So Hee liên tục đăng tải các thông tin trên trang cá nhân, trực tiếp chiến đấu với người hâm mộ. Chỉ sau 2 tuần công khai mối quan hệ, Ryu Jun Yeol và Han So Hee xác nhận chia tay.

Cách hành xử được cho là bốc đồng của Han So Hee trong suốt 2 tuần khiến cô mất điểm trong mắt người hâm mộ, mất một hợp đồng đóng phim và 2 hợp đồng quảng cáo. Ngoài ra, cô bỗng chốc trở thành nhân vật bị ghét nhất làng giải trí xứ Hàn, bị tố nói dối học vấn, quá khứ...