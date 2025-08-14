Hình ảnh táo bạo chưa từng có của Taylor Swift gây sốt toàn cầu

Taylor Swift vừa khiến người hâm mộ toàn cầu bất ngờ khi hé lộ ảnh bìa và danh sách ca khúc mới trong album thứ 12, The Life of a Showgirl.

Album của giọng ca nổi tiếng dự kiến ra mắt vào ngày 3/10 tới, chỉ hơn 1 năm rưỡi sau khi phát hành album The Tortured Poets Department.

Taylor Swift hé lộ bìa album mới "The Life of a Showgirl" (Ảnh: Variety).

Với chủ đề vũ công thoát y, chủ nhân của 14 giải Grammy đã phô diễn đường cong ấn tượng trong trang phục táo bạo kết hợp họa tiết đính đá lấp lánh. Ở một số tấm hình khác, nữ ca sĩ thể hiện sự quyến rũ với phụ kiện lông vũ.

Ảnh bìa của The Life of a Showgirl được lấy cảm hứng từ bức tranh Ophelia của danh họa Sir John Everett Millais, khắc họa khoảnh khắc cô trôi trên dòng nước, tay vẫn cầm những bông hoa, ngay trước khi lìa đời.

Bộ ảnh cho album mới của Taylor Swift do nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Mert Alas và Marcus Piggott thực hiện.

Nhiều khán giả nhận xét, họ thực sự bất ngờ trước sự táo bạo và mới mẻ của giọng ca 36 tuổi. Taylor được nhận xét bước vào kỷ nguyên mới với phong cách hào nhoáng và gợi cảm nhất từ trước đến nay.

Hình ảnh táo bạo của Taylor Swift khiến người hâm mộ toàn cầu bất ngờ (Ảnh: Variety).

Album "The Life of a Showgirl" được Taylor Swift hoàn thiện trong thời gian qua (Ảnh: Variety).

Xuyên suốt sự nghiệp, Taylor Swift nổi tiếng khi thường xuyên thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với âm nhạc.

Album trình làng năm ngoái của nữ ca sĩ - The Tortured Poets Department - lấy cảm hứng trang phục từ lĩnh vực văn học. Theo đó, cô tôn vinh những nữ nhà thơ nổi tiếng với áo nịt ngực và vải kẻ caro.

Khi được hỏi về album mới, nữ ca sĩ tóc vàng chia sẻ rằng, cô hợp tác với những thiên tài âm nhạc như Max Martin và Shellback. Cộng sự lâu năm Joseph Cassell Falconer đảm nhận việc thiết kế trang phục cho nữ nghệ sĩ.

Taylor tiết lộ, album The Life of a Showgirl phản ánh những gì diễn ra phía sau hậu trường trong đời sống nội tâm của cô suốt chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour năm ngoái. Cô gọi chuyến lưu diễn này là hành trình đầy hứng khởi và sôi động.

Taylor Swift luôn khiến khán giả bất ngờ bởi sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang và âm nhạc (Ảnh: Variety).

Giọng ca xinh đẹp cho hay, 12 ca khúc trong album đều được cô viết trong chuyến lưu diễn tại châu Âu.

“Album này xuất phát từ quãng thời gian tôi ở trạng thái vui vẻ, bùng nổ và đầy kịch tính nhất trong đời. Chính nguồn năng lượng hân hoan ấy đã thấm đẫm vào từng giai điệu. Đây là album mà tôi đã mong muốn thực hiện từ rất lâu”, Taylor nói.

Taylor Swift (SN 1989) được xem là một biểu tượng nhạc pop và ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, phá vỡ mọi khuôn mẫu được thiết lập trước đó.

Tạp chí Time đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Taylor Swift hiện là ngôi sao nhạc pop có ảnh hưởng lớn trên thế giới (Ảnh: Variety).

Taylor Swift chăm chỉ làm việc và 12 ca khúc trong album được cô sáng tác trong chuyến lưu diễn toàn cầu năm ngoái (Ảnh: Variety).

Người đẹp được ngợi ca là biểu tượng về văn hóa, sức mạnh của phụ nữ thế hệ hiện đại. Phong cách sống, các sản phẩm âm nhạc của cô mang đậm thông điệp nữ quyền.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của nữ ca sĩ được ước tính khoảng 1,6 tỷ USD.

Chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour của Taylor Swift kết thúc vào cuối năm 2024 và mang về cho cô hơn 2 tỷ USD doanh thu sau 21 tháng biểu diễn. Các đêm diễn của giọng ca sinh năm 1989 có ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội trên khắp thế giới.