Cua hoàng đế đỏ Na Uy trở thành lựa chọn cao cấp cho quà tặng và tiệc cuối năm
(Dân trí) - Khi năm cũ dần khép lại, không khí tri ân lan tỏa khắp Việt Nam. Gia đình sum họp, doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực của nhân viên, các đối tác trao nhau những món quà thể hiện sự trân trọng.
Vì ý nghĩa đặc biệt này, mùa lễ hội khiến người Việt chú trọng hơn vào từng lựa chọn, từ bàn tiệc cuối năm đến quà tặng tri ân. Điều quan trọng là thể hiện đúng sự trân quý dành cho nhau.
Cua hoàng đế đỏ Na Uy với kích cỡ ấn tượng và lớp vỏ đỏ đặc trưng có thể trở thành món quà tặng và lựa chọn cho tiệc cuối năm.
Theo Hội đồng hải sản Na Uy (NSC), Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ cua hoàng đế đỏ Na Uy lớn thứ hai châu Á, chiếm khoảng 27% tổng khối lượng xuất khẩu trong khu vực với ước tính 110 tấn trong năm 2024. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này đưa Việt Nam vượt qua các thị trường lâu đời như Hàn Quốc và Nhật Bản, chỉ đứng sau Trung Quốc về sản lượng.
Cua hoàng đế đỏ được đánh bắt từ vùng nước trong lành và lạnh giá của dòng hải lưu Barents phía Bắc Na Uy, loài cua này sinh trưởng ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhưng giàu dưỡng chất.
“Giá trị của cua hoàng đế đỏ Na Uy nằm ở độ tươi sống. Chúng được vận chuyển sống trong trạng thái ngủ đông đồng thời được kiểm soát chặt chẽ. Điều này đảm bảo khi đến Việt Nam, cua vẫn tươi nguyên như vừa được kéo lên từ vùng biển lạnh Bắc Cực. Giữ trọn chất lượng chính là từ cách chúng tôi tôn trọng thực khách”, bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á chia sẻ.
Điều này rất phù hợp với mong muốn của người Việt về sự chất lượng quà tặng, mang những gì tốt nhất của tự nhiên đến cho những người mình trân quý.
Cua hoàng đế đỏ Na Uy với vị ngọt tự nhiên và thớ thịt săn chắc giúp loại hải sản này trở thành tâm điểm của các bữa tiệc tại nhà hàng.
Với nhiều người, chiêu đãi cua hoàng đế đỏ Na Uy sống là cách nâng tầm bữa tiệc tất niên, thể hiện sự chu đáo và mong muốn mang đến trải nghiệm thực sự đặc biệt cho đối tác, bạn bè và gia đình.
Để phục vụ nhu cầu thưởng thức tại gia hoặc làm quà biếu cao cấp, Hội đồng Hải sản Na Uy hợp tác cùng các nhà nhập khẩu như Hải sản Hoàng gia và Đảo hải sản giới thiệu hộp quà phiên bản lễ hội Cua hoàng đế đỏ Na Uy sống. Sản phẩm hiện có mặt tại các cửa hàng của Hải sản Hoàng gia và Đảo hải sản.