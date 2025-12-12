Cua hoàng đế đỏ Na Uy trở thành lựa chọn cao cấp cho quà tặng và tiệc cuối năm

Vì ý nghĩa đặc biệt này, mùa lễ hội khiến người Việt chú trọng hơn vào từng lựa chọn, từ bàn tiệc cuối năm đến quà tặng tri ân. Điều quan trọng là thể hiện đúng sự trân quý dành cho nhau.

Cua hoàng đế đỏ Na Uy với kích cỡ ấn tượng và lớp vỏ đỏ đặc trưng có thể trở thành món quà tặng và lựa chọn cho tiệc cuối năm.

Màu đỏ tươi của cua hoàng đế Na Uy khiến những bữa tiệc cuối năm thêm ý nghĩa (Ảnh: Seafood from Norway Vietnam).

Theo Hội đồng hải sản Na Uy (NSC), Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ cua hoàng đế đỏ Na Uy lớn thứ hai châu Á, chiếm khoảng 27% tổng khối lượng xuất khẩu trong khu vực với ước tính 110 tấn trong năm 2024. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này đưa Việt Nam vượt qua các thị trường lâu đời như Hàn Quốc và Nhật Bản, chỉ đứng sau Trung Quốc về sản lượng.

Cua hoàng đế đỏ được đánh bắt từ vùng nước trong lành và lạnh giá của dòng hải lưu Barents phía Bắc Na Uy, loài cua này sinh trưởng ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhưng giàu dưỡng chất.

Dòng hải lưu Barents - nơi thiên nhiên lạnh giá khắc nghiệt bậc nhất hành tinh (Ảnh: Seafood from Norway Vietnam).

“Giá trị của cua hoàng đế đỏ Na Uy nằm ở độ tươi sống. Chúng được vận chuyển sống trong trạng thái ngủ đông đồng thời được kiểm soát chặt chẽ. Điều này đảm bảo khi đến Việt Nam, cua vẫn tươi nguyên như vừa được kéo lên từ vùng biển lạnh Bắc Cực. Giữ trọn chất lượng chính là từ cách chúng tôi tôn trọng thực khách”, bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Điều này rất phù hợp với mong muốn của người Việt về sự chất lượng quà tặng, mang những gì tốt nhất của tự nhiên đến cho những người mình trân quý.

Món ăn từ cua hoàng đế Na Uy tinh tế, tôn lên vị ngọt thanh tự nhiên từ vùng biển lạnh giá (Ảnh: Seafood from Norway Vietnam).

Cua hoàng đế đỏ Na Uy với vị ngọt tự nhiên và thớ thịt săn chắc giúp loại hải sản này trở thành tâm điểm của các bữa tiệc tại nhà hàng.

Với nhiều người, chiêu đãi cua hoàng đế đỏ Na Uy sống là cách nâng tầm bữa tiệc tất niên, thể hiện sự chu đáo và mong muốn mang đến trải nghiệm thực sự đặc biệt cho đối tác, bạn bè và gia đình.

Để phục vụ nhu cầu thưởng thức tại gia hoặc làm quà biếu cao cấp, Hội đồng Hải sản Na Uy hợp tác cùng các nhà nhập khẩu như Hải sản Hoàng gia và Đảo hải sản giới thiệu hộp quà phiên bản lễ hội Cua hoàng đế đỏ Na Uy sống. Sản phẩm hiện có mặt tại các cửa hàng của Hải sản Hoàng gia và Đảo hải sản.