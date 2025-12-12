Tân Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam xúc động khi trở về quê nhà

Tối 15/11, chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 diễn ra tại Mộc Châu (Sơn La) với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Trần Minh Phương đến từ Hà Nội.

Gần một tháng sau đăng quang, Minh Phương có dịp trở về quê nhà tại xã Quảng Oai (Hà Nội). Hoa hậu diện áo dài xanh, xuất hiện rạng rỡ tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Quảng Oai với thanh niên, kết hợp gặp mặt và chúc mừng Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Hoa hậu Trần Minh Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại đây, Hoa hậu Minh Phương cùng với các thanh niên tham gia đối thoại với bà Nguyễn Thị Nam - Chủ tịch UBND xã Quảng Oai - các vấn đề về phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tiếp cận vốn vay; xu thế livestream, kinh doanh trực tuyến; định hướng nghề nghiệp và nhu cầu lao động địa phương…

Bên cạnh đó, tân hoa hậu còn vinh dự được lãnh đạo xã trao giấy khen cho những nỗ lực của mình thời gian qua.

Hoa hậu Minh Phương tại hội nghị giao lưu, đối thoại ở địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, ở phần giao lưu, tân Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam đã trải lòng về hành trình đối diện với những khó khăn, áp lực để chạm tay đến vương miện. Từ đó, người đẹp gửi gắm thông điệp về bản lĩnh, sự kiên trì của người trẻ để đạt được những mục tiêu đặt ra.

Chia sẻ về thay đổi sau đăng quang, người đẹp Hà Nội bày tỏ: “Cuộc sống tôi bận rộn hơn, nhiều trọng trách hơn và được nhiều người yêu quý hơn. Sự thay đổi đó khiến tôi phải nỗ lực thích nghi, cố gắng sắp xếp thời gian một cách khoa học và giữ cho mình sự bình tĩnh. Tôi tự thấy phải có trách nhiệm với sự tin tưởng, yêu thương mà mọi người dành cho mình”.

Theo Hoa hậu Trần Minh Phương, áp lực là điều không thể tránh khỏi sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, người đẹp cho rằng điều quan trọng là cách bản thân đối diện và vượt qua. Cô xem đó là lời nhắc nhở rằng bản thân đang sống trong một hành trình đầy ý nghĩa.

“Tôi chọn vượt qua khó khăn bằng cách chia sẻ, lắng nghe và luôn giữ thái độ biết ơn. Tôi tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ chạm đến những cột mốc mình đặt ra”, Trần Minh Phương nói.

Cô được lãnh đạo xã trao giấy khen cho những nỗ lực trong thời gian qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu mong nhiệm kỳ của mình sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua các hoạt động thiện nguyện, những dự án cộng đồng, quảng bá du lịch quê hương.

Về kỳ vọng chinh chiến tại một cuộc thi quốc tế, Trần Minh Phương khẳng định: “Nếu có cơ hội được đại diện Việt Nam tranh tài, đó là niềm tự hào lớn của cá nhân tôi. Tôi muốn mang hình ảnh người trẻ tự tin, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc”.