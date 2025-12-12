Leonardo DiCaprio: Phim lỗ và bận rộn yêu đương, vẫn là Nghệ sĩ của năm

Tạp chí Time mới đây công bố Leonardo DiCaprio là chủ nhân danh hiệu Nghệ sĩ giải trí của năm 2025. Theo truyền thông Mỹ, sự vinh danh này hoàn toàn xứng đáng nhờ màn trình diễn xuất sắc của anh trong One Battle After Another - bộ phim hiếm hoi nam diễn viên tham gia trong năm.

Leonardo DiCaprio được Time bình chọn là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025 (Ảnh: Time).

Trong phim, DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một cựu nhà cách mạng sống trong hoang tưởng và suy sụp sau thời gian lạm dụng chất kích thích. Ông sống tách biệt cùng con gái Willa (Chase Infiniti đóng).

Mười sáu năm sau khi giải nghệ, Bob buộc phải tìm đến đồng đội cũ để truy tìm Willa mất tích và đối đầu với kẻ thù nguy hiểm là Đại tá Steven J. Lockjaw (Sean Penn đóng).

Phim lỗ nặng nhưng vẫn được giới phê bình vinh danh

Ra mắt khán giả vào tháng 9, One Battle After Another chỉ thu về hơn 200 triệu USD toàn cầu - mức doanh thu được xem là thấp và không đủ hòa vốn. Tuy nhiên, đây lại là phim ăn khách nhất sự nghiệp của đạo diễn Paul Thomas Anderson và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.

Leonardo DiCaprio trong dự án "One Battle After Another" (Ảnh: News).

Paul Thomas Anderson là một trong những nhà làm phim có ảnh hưởng lớn tại Hollywood, nổi tiếng với Boogie Nights hay There Will Be Blood, dù chưa bao giờ là đạo diễn có các tác phẩm đạt doanh thu phòng vé cao. Trước đó, There Will Be Blood - phim thành công nhất của ông - chỉ đạt 77 triệu USD toàn cầu.

Theo Slash Film, nguyên nhân chính khiến One Battle After Another thất thu là do phim khai thác đề tài chính trị khó tiếp cận với đại chúng. Tác phẩm xoay quanh những người vận động cách mạng trong bối cảnh nước Mỹ hiện đại, tập trung vào các cuộc tranh luận về lý tưởng, xung đột phe phái và sự hy sinh của những người theo đuổi niềm tin.

Dù không thành công thương mại, bộ phim được đánh giá sẽ “bội thu” tại mùa giải thưởng năm 2026. Đầu tháng 12, One Battle After Another được National Board of Review (NBR) vinh danh ở 5 hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc và Diễn xuất đột phá.

Leonardo DiCaprio còn được trao Giải Thành tựu Desert Palm của Liên hoan phim Palm Springs. Tại Quả cầu vàng 2026, anh góp mặt trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Bộ phim cũng dẫn đầu số lượng đề cử với 9 hạng mục. Ngoài ra, DiCaprio tiếp tục được đề cử Critics Choice Award.

Leonardo DiCaprio hứa hẹn gặt hái cơn mưa giải thưởng vào năm tới (Ảnh: Time).

Tờ Variety đánh giá khả năng anh góp mặt trong đề cử Oscar 2026 “gần như chắc chắn”. Tính đến hiện tại, tài tử sinh năm 1974 đã có 7 đề cử Oscar và 1 lần chiến thắng.

Lý do lựa chọn cuộc sống kín tiếng, từ chối truyền thông

Trong cuộc phỏng vấn với Time, Leonardo thừa nhận anh chọn cuộc sống kín tiếng thay vì phơi bày mọi thứ trước công chúng. Anh chia sẻ: “Tôi cố gắng cân bằng mọi thứ trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình nhưng tôi vẫn chưa phải là chuyên gia. Tôi nghĩ triết lý đơn giản của mình là chỉ xuất hiện và làm gì đó khi có điều để nói hoặc có điều gì đó để chứng minh. Nếu không, hãy biến mất càng nhiều càng tốt”.

Khi được hỏi về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành giải trí, DiCaprio cho rằng AI không thể tạo ra nghệ thuật đích thực vì thiếu tính nhân văn: “AI có thể giúp nhà làm phim trẻ tạo ra điều gì đó mới mẻ, nhưng bất cứ thứ gì được coi là nghệ thuật chân thực đều phải xuất phát từ con người”.

Về sự nghiệp, nhiều chuyên gia nhận định sức hút phòng vé của Leonardo DiCaprio đã giảm so với thập niên trước - thời điểm anh có những tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng như Titanic, Inception hay The Revenant. Trước One Battle After Another, phim Killers of the Flower Moon cũng chỉ đạt 158 triệu USD toàn cầu, thấp hơn kinh phí sản xuất 200 triệu USD.

Leonardo DiCaprio tin rằng, AI không thể thay thế con người (Ảnh: Time).

Theo chuyên gia phòng vé Shawn Robbins, trong kỷ nguyên hậu đại dịch, ngôi sao lớn không còn là yếu tố đảm bảo doanh thu cho các tác phẩm điện ảnh như trước khi thói quen giải trí của khán giả thay đổi rất nhiều.

Tuy nhiên, DiCaprio vốn không quá đặt nặng thương mại, mà ưu tiên kịch bản chất lượng và hợp tác với các đạo diễn hàng đầu.

Chia sẻ về lý do nhận dự án One Battle After Another, DiCaprio nói: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có bao nhiêu câu chuyện thật sự độc đáo như thế này - không dựa trên lịch sử, không nhân vật cũ, không ma cà rồng, không quái vật. Việc hãng phim chấp nhận dự án này là mạo hiểm, và họ đặt cược vào sức hút trong cách kể chuyện của Paul cũng như sự sáng tạo đặc trưng của anh ấy”.

Hạnh phúc bên bạn gái kém 24 tuổi

Leonardo DiCaprio đang hạnh phúc bên bạn gái kém 24 tuổi, Vittoria Ceretti (Ảnh: Page Six).

Vắng mặt tại nhiều sự kiện của làng giải trí suốt 1 năm qua, Leonardo dành phần lớn thời gian bên bạn gái Vittoria Ceretti. Người mẫu thế hệ 9X trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế khi cô và nam tài tử công khai mối quan hệ vào tháng 5/2023. Cả hai từng xuất hiện tình tứ tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).

Nguồn tin thân cận cho biết Leonardo rất coi trọng mối quan hệ với bạn gái kém 24 tuổi. Gần 2 năm qua, họ đồng hành trong nhiều chuyến du lịch và lịch trình công việc. Dù liên tục vướng tin đồn hẹn hò, cả hai thường khéo léo né tránh hoặc không đưa ra phản hồi trực tiếp.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Vittoria Ceretti từng kết hôn với DJ Matteo Milleri vào năm 2020 và thông báo chia tay vào tháng 6/2023. Trong khi đó, Leonardo cũng được biết đến với lịch sử tình trường nổi bật tại Hollywood với danh sách bạn gái đều là những người mẫu, diễn viên đình đám.

Gia nhập làng giải trí từ khi còn rất trẻ và trưởng thành qua từng vai diễn trên màn ảnh, Leonardo xứng đáng là một ngôi sao điển hình của điện ảnh đương đại. Dù đối mặt với những biến động về sức hút phòng vé, tài tử sinh năm 1974 vẫn chứng minh vị thế biểu tượng của mình tại Hollywood - nơi tài năng và sự kiên định với nghệ thuật tiếp tục đưa anh lên những đỉnh cao mới.