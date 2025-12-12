Gần 1.000 người tham dự lễ ra mắt dự án Bcons NewSky

Sự kiện được tổ chức tại White Palace Phạm Văn Đồng, sáng 11/12. Buổi lễ là hoạt động mở màn cho kế hoạch mới, giúp đội ngũ Teraland và Bcons PS nhìn lại năm qua và nêu định hướng cho chặng đường tiếp theo.

Sự kiện Kick-off Bcons NewSky được tổ chức tại White Palace Phạm Văn Đồng (Ảnh: Bcons).

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Bcons, cho biết Bcons NewSky kế thừa giá trị cốt lõi của thương hiệu, hướng đến phát triển công trình chất lượng, minh bạch và bền vững. Ông nhấn mạnh, dự án có lợi thế hạ tầng và giao thông phát triển ở khu Đông Bắc TPHCM, kỳ vọng trở thành lựa chọn an cư - đầu tư của cư dân hiện đại.

Bcons NewSky có vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 13, cách ga metro số 2 Bình Dương khoảng 100m theo quy hoạch. Dự án hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đề cao trải nghiệm sống và tiện ích toàn diện.

Cư dân tương lai được thụ hưởng 79 tiện ích nội khu cùng hệ thống ngoại khu đa dạng gồm Lotte Mart, Aeon Mall Bình Dương, bệnh viện Quốc tế Becamex, bệnh viện Hạnh Phúc và các trường học trong phạm vi 3-5km.

Lễ ký kết giữa Bcons và các đối tác chiến lược tại lễ Kick-off (Ảnh: Bcons).

Khu vực Đông Bắc TPHCM cũng đang đầu tư mạnh về hạ tầng, mở ra tiềm năng tăng giá trong tương lai. Đồng thời, thiết kế căn hộ được giới thiệu theo hướng thông minh, tối ưu hóa công năng để đáp ứng nhu cầu ở thực của cư dân.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky (Ảnh: Bcons).

Tại chương trình, nghi thức công bố sa bàn dự án được thực hiện bởi hai đơn vị phân phối: Teraland và Bcons PS. Chủ đầu tư cũng ký hợp tác các đối tác chiến lược gồm ngân hàng MB và PMAX Agency, đơn vị đồng hành trong hoạt động truyền thông và marketing cho dự án.

Sự tham gia của các đơn vị chủ lực sẽ tạo nên nền tảng cho chiến dịch triển khai đồng bộ, bài bản và toàn diện, được kỳ vọng mang lại động lực thúc đẩy dự án trong giai đoạn sắp tới.