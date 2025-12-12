Israel cấm điện thoại di động trong trường tiểu học

Một số quốc gia đã ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học (Ảnh minh họa: AFP).

“Từ ngày 2/2, một chính sách mới sẽ được thực hiện tại các trường tiểu học: trẻ em sẽ bị cấm sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học”, Bộ Giáo dục Israel cho biết trong một tuyên bố vào ngày 12/12.

Bộ trưởng Giáo dục Israel Yoav Kisch cho biết chính sách này “dựa trên các nghiên cứu ở Israel và trên toàn thế giới, cũng như cam kết của bộ về một môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của việc học sinh sử dụng điện thoại”.

“Việc thực hiện sẽ bao gồm các chương trình giáo dục trong lớp học và đối thoại với phụ huynh để hướng dẫn việc sử dụng điện thoại một cách cân bằng, ngăn chặn việc (trẻ em) sử dụng mạng xã hội quá mức và giảm tiếp xúc với nội dung không phù hợp với lứa tuổi”, Bộ Giáo dục Israel cho biết thêm.

Kể từ khi năm học bắt đầu vào tháng 9, điện thoại thông minh đã bị cấm ở tất cả các trường học tại trung tâm ven biển Tel Aviv, theo quyết định của chính quyền thành phố.

Một số quốc gia đã ban hành lệnh cấm tương tự đối với việc sử dụng điện thoại di động trong trường học, bao gồm Australia và Pháp.

Cơ quan văn hóa và giáo dục của Liên Hợp Quốc, UNESCO, cho biết đến cuối năm 2024, 40% hệ thống giáo dục trên toàn thế giới đã có một số hình thức cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường học. Năm trước đó, tỷ lệ này là 30%.