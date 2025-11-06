Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gợi cảm tuổi 27, vướng tin đồn hẹn hò thiếu gia

Gần đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh liên tục vướng tin đồn hẹn hò với thiếu gia Đức Phạm. Cả hai được bắt gặp trò chuyện thân mật, chơi pickleball cùng nhau... Trước những đồn đoán, Vũ Thúy Quỳnh giữ im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận.

Mới đây, trong buổi livestream trò chuyện cùng khán giả, người đẹp sinh năm 1998 gây chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình cảm.

"Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật hay đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm, nhưng biết giới hạn ở đâu, nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ dừng lại", cô nói.

Vũ Thúy Quỳnh cho biết, với cô, hạnh phúc vốn đơn giản. Người đẹp không đặt nặng vật chất hay tiền bạc bởi tự tin có thể tự chủ tài chính, không cần dựa dẫm vào ai. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi cô nhiều lần xuất hiện cùng doanh nhân Đức Phạm.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, là người mẫu ảnh quen thuộc với giới trẻ. Cô cao 1,74m, gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối. Từng là người rụt rè, mang nhiều mặc cảm về ngoại hình, Vũ Thúy Quỳnh dần bước ra khỏi giới hạn bản thân bằng cách tham gia các chương trình thực tế và cuộc thi nhan sắc.

Năm 2022, Vũ Thúy Quỳnh vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Một năm sau, cô trở lại chương trình The New Mentor 2023 và giành ngôi á quân 3. Đến năm 2024, người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trở thành gương mặt được chú ý trong cộng đồng sắc đẹp.

Sau khi ghi dấu tại các cuộc thi người mẫu và nhan sắc, tên tuổi Vũ Thúy Quỳnh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, từng bước khẳng định phong cách và cá tính riêng. Cô không ngại diện trang phục gợi cảm, thể hiện sự tự tin, chủ động trong cách xây dựng hình ảnh.

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024, Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn thừa nhận thu nhập của mình chưa cao, nhưng đủ để tự chủ và theo đuổi nghề. "Tôi tự tạo dựng các mối quan hệ bằng sự chân thành và chuyên nghiệp trong công việc", cô nói.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Á hậu sinh năm 1998 chia sẻ: "Khi bước vào showbiz, tôi đối mặt với nhiều cám dỗ về tình cảm và tiền bạc. Tôi vượt qua nhờ luôn khắc ghi lời dạy của bố mẹ, sống đúng với giá trị họ truyền lại. Khó khăn giúp tôi mạnh mẽ hơn và biết trân trọng bản thân".

Trước đây, Vũ Thúy Quỳnh từng vướng tin đồn tình cảm với người mẫu Hà Kino khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có nhiều cử chỉ thân thiết. Trả lời về mối quan hệ này, cô cho biết: "Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là người tôi quý mến và giúp đỡ tôi rất nhiều. Hà quan tâm và lo lắng cho tôi, chuyện gì tôi cũng chia sẻ với Hà".

