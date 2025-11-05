Bảo Trâm Idol: “Gia đình yêu thương giúp tôi vượt mọi áp lực nghề nghiệp”

Bảo Trâm Idol được khán giả biết đến từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Không chỉ ghi dấu ấn với chất giọng trong trẻo, tinh tế, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng vì biết cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp nghệ thuật.

Tuy nhiên, Bảo Trâm cũng thừa nhận rằng dù nhận được nhiều lời khen, bản thân cô cũng không phải siêu nhân và phải cố gắng cân bằng nhiều vai trò cùng lúc, vừa là mẹ, vừa là vợ, vừa là con trong gia đình.

“Đôi khi công việc chồng chéo, tôi phải tính toán và sắp xếp lại toàn bộ lịch trong một ngày, thậm chí cả tuần. Tôi vốn là người tham lam, không muốn bỏ lỡ điều gì, nhất là giữa những việc quan trọng ngang nhau, vì vậy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống trở thành kỹ năng sống thiết yếu”, nữ ca sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bảo Trâm Idol sở hữu giọng hát nội lực, mềm mại và trong trẻo (Ảnh: Ban tổ chức).

Khác với nhiều ca sĩ thường làm việc vào buổi trưa, tối hay thậm chí là ban đêm, Bảo Trâm tiết lộ: “Tôi bắt đầu mọi công tác chuẩn bị và thu âm từ 9h, ngay sau khi đưa các con đến trường. Tôi thường hoàn thành công việc từ buổi sáng, đồng thời vẫn chu toàn cho con cái và gia đình. Buổi tối, tôi thường đi diễn hoặc ở nhà ôn bài cùng 2 con.

Tôi hạnh phúc khi nghe các con nói: “Con thích học với mẹ”, dù đôi khi cũng phải nghiêm khắc với các con. Qua những khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng phía sau một người phụ nữ đa nhiệm luôn có một gia đình thấu hiểu, yêu thương và sẵn sàng nuông chiều. Tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng”.

Nhờ có điểm tựa vững chắc từ gia đình, nữ ca sĩ luôn giữ được sự tinh tế trong cách nhìn nhận và thể hiện cảm xúc, ngay cả trong âm nhạc. “Ngay cả khi tôi hát những ca khúc vui vẻ, đâu đó vẫn luôn ẩn chứa nỗi buồn - thứ giúp con người ghi nhớ sâu hơn và cảm nhận trọn vẹn hơn”, Bảo Trâm cho hay.

Cô cũng tiết lộ rằng, bản thân chưa từng trải qua thời kỳ khủng hoảng nào kéo dài. Bảo Trâm chia sẻ thêm: “Những lúc mệt mỏi hay áp lực, chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi, tôi sẽ chủ động tìm cách tái tạo cảm hứng. Một dự án ngắn hạn, một bản thu âm hay đơn giản là gặp gỡ bạn bè đều giúp tôi lấy lại động lực, tiếp tục cống hiến cho âm nhạc”.

Từ khi ra mắt khán giả với những ca khúc giàu suy tư, nữ ca sĩ luôn tự tin với cảm xúc và rung động của mình. “Niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi con người từng trải qua nỗi buồn. Chính sự chân thành trong cảm xúc đã giúp tôi chinh phục trái tim khán giả, bất kể vui hay buồn”, cô bộc bạch.

MV “Phút yếu lòng”, nhạc phim “Cải mả”, đánh dấu màn lột xác đầy ma mị của Bảo Trâm Idol (Ảnh: Ban tổ chức).

Trải qua gần 15 năm trong nghề, Bảo Trâm vẫn giữ được niềm đam mê với nghề ca hát. Với cô, ca hát không chỉ là công việc mà còn là bầu trời riêng để kết nối với khán giả.

Những năm tháng lao động không ngừng và được công chúng công nhận trở thành “liều thuốc” mạnh mẽ giúp cô vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển sự nghiệp và duy trì cân bằng trong đời sống cá nhân.

Mới đây, Bảo Trâm trở lại mạnh mẽ với MV Phút yếu lòng, nhạc phim điện ảnh Cải mả, hé lộ một hình ảnh hoàn toàn khác, ma mị, nội lực và sâu lắng, khác hẳn so với những giai điệu trong sáng từng làm nên tên tuổi cô. Theo cô, ca khúc mở ra thế giới cảm xúc thâm trầm, dữ dội, nơi con người đối diện với phần tối sâu nhất trong tâm hồn.

Nữ ca sĩ bày tỏ: “Ngay từ lần nghe bản demo (bản thu âm thử), tôi đã bị ám ảnh bởi giai điệu và ca từ của Phút yếu lòng. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những giây phút yếu đuối, vẫn còn những rung động, ước mơ và hoài bão về hạnh phúc.

Ca khúc như những lần bước hụt, vấp ngã hay như cô bé quàng khăn đỏ mải mê ngắt hoa mà lạc trong khu rừng. Đó là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành của mỗi người”.