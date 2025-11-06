Người đàn ông lao xuống sông cứu phụ nữ rồi lặng lẽ rời đi

Vụ việc xảy ra vào 22h ngày 5/11 tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, thời gian này, người phụ nữ tên T. (SN 1990, trú tại phường La Gi) bất ngờ leo lên lan can cầu, gieo mình xuống sông.

Người đàn ông cứu nạn nhân lên thuyền (Ảnh: An Sinh).

Thấy chị T. chới với giữa dòng nước, người đàn ông lạ mặt lao xuống, đưa nạn nhân lên thuyền rồi chuyển đến trung tâm y tế cấp cứu. Sau sự việc, người đàn ông lạ mặt lặng lẽ rời đi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường La Gi phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.