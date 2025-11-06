Sắc vóc gợi cảm của “búp bê tóc vàng” vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất

Tối 5/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2025 đã khép lại với 4 ngôi vị cao nhất lần lượt thuộc về Cộng hòa Séc (Hoa hậu), Iceland (Á hậu 1 - Hoa hậu Khí), Việt Nam (Á hậu 2 - Hoa hậu Nước) và Thái Lan (Á hậu 3 - Hoa hậu Lửa). Kết quả được đánh giá là thuyết phục và ít gây tranh cãi.

Chiến thắng của Natálie Puškinová nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng theo dõi cuộc thi. Nhiều chuyên trang sắc đẹp nhận xét cô có nét tương đồng với 2 hoa hậu tiền nhiệm Drita Ziri (Hoa hậu Trái đất 2023) và Jessica Lane (Hoa hậu Trái đất 2024).

Người đẹp sinh năm 2004 sở hữu chiều cao 1,78m, thân hình gợi cảm và thần thái rạng rỡ. Cô hiện là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles (Cộng hòa Séc), đồng thời là thợ lặn được cấp chứng chỉ chuyên nghiệp.

Đến với Hoa hậu Trái đất 2025, Natálie Puškinová từng chia sẻ câu chuyện xúc động về việc mất cả cha lẫn mẹ khi mới 16 tuổi. Biến cố đó khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn và thôi thúc mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường đến giới trẻ.

Trong suốt hành trình dự thi, Natálie là thí sinh nổi bật với vẻ đẹp hiện đại, khả năng giao tiếp tốt và loạt dự án môi trường ý nghĩa.

Cô đang triển khai 2 dự án chính gồm “From Plate to Planet” nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm và “Mini Academy” - chương trình thuộc do thanh thiếu niên lãnh đạo khu vực châu Âu phát động, hướng đến lối sống bền vững.

Trong đêm chung kết, Natálie gây ấn tượng mạnh với phần thi ứng xử trôi chảy. Khi được hỏi: “Bạn có đồng ý nên ưu tiên chống đói nghèo hơn biến đổi khí hậu không?”, cô trả lời: “Tôi không đến đây để chọn lựa hay chỉ trích bất kỳ vấn đề nào, dù là môi trường hay xã hội. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể vừa ngăn chặn nạn đói vừa bảo vệ môi trường. Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: Hãy cùng nhau nắm tay để bảo vệ hành tinh này”.

Natálie Puškinová trở thành người đẹp Cộng hòa Séc thứ 2 đăng quang Hoa hậu Trái đất, sau Tereza Fajksová - người chiến thắng vào mùa giải năm 2012.

Hoa hậu Trái đất từng là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp nhận được sự quan tâm của truyền thông cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc thi dần mất sức hút khi khâu tổ chức bị đánh giá hời hợt, thiếu chuyên nghiệp và sân khấu không có điểm nhấn.

Ảnh: Missosology/Instagram