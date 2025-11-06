Hướng dẫn giải thể đơn vị sự nghiệp công thuộc tỉnh từ 1/11

Tỉnh được giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập nào?

Nghị định 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND xã. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/11.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của luật chuyên ngành) và đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật...

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố, gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh....

Như vậy, UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của luật chuyên ngành) và đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định (Ảnh minh họa: Quang Dũng).

Căn cứ tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 14 Nghị định 283/2025/NĐ-CP quy định điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập giải thể trong trường hợp có ít nhất một trong các điều kiện sau:

- Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

- Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài, ngoài việc đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Điều 4 Nghị định 120/2020/NĐ-СР quy định nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định này (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại.

Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư.

Chính phủ quy định nguyên tắc thành lập, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên, chi đầu tư, khi thành lập mới (kể cả trường hợp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu) phải tự bảo đảm về chi thường xuyên, chi đầu tư.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể. Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.