Báo quốc tế tư vấn cách giảm thiểu lỗi tâm lý khi chơi pickleball

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến “lỗi tâm lý”. Tuy nhiên, thường thấy nhất là người chơi không đưa ra được mục tiêu cụ thể cho cú đánh của mình.

Yếu tố tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của một trận đấu pickleball (Ảnh: Quyết Thắng).

“Khi bạn không chọn mục tiêu rõ ràng cho cú đánh của mình, đó chính là lúc bạn mất kiểm soát quỹ đạo bóng. Cú đánh trở nên vô định, và sự thất bại thường đến từ việc thiếu chủ đích rõ ràng ngay từ đầu”, chuyên trang pickleball, tờ The Kitchen (Mỹ) nhận định.

Để loại bỏ hoàn toàn “lỗi tâm lý” do thiếu mục tiêu, các chuyên gia pickleball khuyên người chơi cần phải áp dụng nguyên tắc "chủ đích rõ ràng" vào mọi cú đánh. Trước khi vợt chạm bóng, phải xác định rõ một mục tiêu cụ thể và chi tiết, thay vì chỉ nhắm chung chung vào "phía sân đối thủ" hay "qua lưới".

Nguyên nhân thứ hai khiến người chơi dễ mắc phải “lỗi tâm lý” liên quan đến việc chọn mục tiêu quá mạo hiểm ở mỗi cú đánh. “Nếu bạn cố gắng nhắm bóng quá sát hoặc trúng vạch ở phía cuối sân đối thủ, sẽ không ngạc nhiên khi bóng đi ra ngoài.

Sai lầm về mặt tinh thần ở đây là chọn một mục tiêu có biên độ sai số quá lớn, không cho phép sai sót nhỏ của con người”, chuyên trang The Kitchen khẳng định.

Luôn có những sai sót nhất định trong mỗi cú đánh dù là VĐV chuyên nghiệp (Ảnh: Getty).

Trong các trận đấu chuyên nghiệp giữa những vận động viên (VĐV) pickleball hàng đầu, dù chúng ta thường chứng kiến những cú đánh mạnh và chính xác, điểm đến của những pha dứt điểm đó lại thường nằm trong vùng an toàn, gần khu vực giữa sân.

Chiến thuật này giúp các VĐV tối đa hóa biên độ sai số, tránh các lỗi tự đánh hỏng mạo hiểm. Chính vì ưu tiên độ an toàn và sự kiên nhẫn trong việc tìm kiếm sơ hở của đối thủ, những pha bóng có xu hướng kéo dài hơn, đòi hỏi kỹ thuật và thể lực bền bỉ ở đẳng cấp cao nhất.

Các chuyên gia khuyên rằng, người chơi nên chừa ra một chút "khoảng đệm" an toàn xung quanh mục tiêu đã chọn, tránh nhắm sát vạch một cách mạo hiểm. Bởi lẽ, dù có giỏi đến đâu, vẫn luôn có một khoảng cách không thể tránh khỏi giữa điểm bạn nhắm và điểm bóng thực sự rơi.

Việc duy trì chiến lược đánh bóng có chủ đích và an toàn không chỉ là một chiến thuật đơn thuần, mà còn là yếu tố cốt lõi giúp người chơi giữ vững tâm lý và giành chiến thắng trong mọi trận đấu pickleball.

Lựa chọn cú đánh an toàn là chìa khóa để giành chiến thắng trong mọi trận đấu pickleball (Ảnh: Getty).

Khi biết rõ mục tiêu cú đánh của mình và tạo đủ biên độ an toàn, người chơi sẽ giảm thiểu được lỗi tự đánh hỏng. Điều này trực tiếp xây dựng sự tự tin, loại bỏ áp lực tâm lý và cho phép bạn duy trì sự ổn định, kiên nhẫn vượt qua mọi đối thủ.