Vợ cũ nói "nể phục Đan Trường", cho con trai đi hát cùng cha

Vợ cũ nể phục Đan Trường, ủng hộ anh hoạt động nghệ thuật (Video: Mai Châm).

Tối 1/11, ca sĩ Đan Trường thực hiện đêm nhạc kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật, mang tên Dấu ấn thanh xuân.

Một trong những khách mời đặc biệt tham dự đêm nhạc là vợ cũ của anh, doanh nhân Thủy Tiên.

Vợ cũ của ca sĩ Đan Trường lên sân khấu phát biểu trước 10.000 khán giả đêm nhạc rằng, chị rất khâm phục và nể sự nỗ lực của chồng cũ trong hoạt động nghệ thuật. Anh đã cố gắng thực hiện đêm nhạc với gần 40 ca khúc dưới thời tiết mưa lạnh của Hà Nội.

Đồng thời, vợ cũ của nam ca sĩ cũng hy vọng khán giả ủng hộ anh. Về phía mình, chị cho con trai Mathis Thiên Từ đến hát cùng với cha tại đêm nhạc này.

Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên cùng chăm sóc con trai Mathis Thiên Từ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013. Cặp đôi sinh con trai Mathis Thiên Từ năm 2017.

Đến tháng 7/2021, vợ chồng nam ca sĩ thông báo thuận tình ly hôn sau 8 năm chung sống. Sau khi ly hôn, Đan Trường và vợ cũ vẫn cư xử với nhau như bạn bè, cùng chăm sóc bé Thiên Từ.

Đan Trường cũng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống sau khi ly hôn. Giọng ca 7X nói anh và Thủy Tiên từng có khoảng thời gian dài bên nhau, đủ thấu hiểu và biết cách ứng xử sao cho văn minh vì "hết tình vẫn còn nghĩa".

Nam ca sĩ và vợ cũ đặt trách nhiệm chăm sóc con lên hàng đầu, luôn dành điều tốt nhất cho con. Khi giáo dục con, vợ cũ Đan Trường khuyến khích bé học hát, đàn. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ đưa con đi hát cùng anh ở một số chương trình nhỏ, phòng trà.

Live concert Dấu ấn thanh xuân là lần đầu anh đưa con trai lên một sân khấu lớn.

Đan Trường và con trai cưỡi ngựa, song ca bản mashup "Hào khí Việt Nam", "Dòng máu lạc hồng" (Video: Mai Châm).

Màn trình diễn song ca của Đan Trường và con trai Mathis Thiên Từ đêm 1/11 nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả xem trực tiếp đêm nhạc. Hai cha con nam ca sĩ cùng cưỡi ngựa, biểu diễn bản mashup Hào khí Việt Nam, Dòng máu lạc hồng.

Thiên Từ kế thừa niềm đam mê nghệ thuật từ cha. Khi lên sân khấu, cậu bé rất tự tin, phối hợp nhịp nhàng cùng với ca sĩ Đan Trường trong cả phần hát và vũ đạo.

Nam ca sĩ cho biết, anh và con trai dành 3 ngày tập luyện cho phần trình diễn này. Trong đêm nhạc, Mathis Thiên Từ cũng hát ca khúc Rise for you do mẹ của bé sáng tác, gửi thông điệp: ''Dù phía trước khó khăn đến đâu, con sẽ không ngừng bước tới, cố gắng vì ước mơ của mình và cha''.

Bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt của vợ cũ và con trai, Đan Trường cũng mời tới đêm nhạc kỷ niệm của anh những khách mời là: ca sĩ Cẩm Ly, Hòa Minzy, Quốc Thiên, Rhyder và rapper Đen Vâu.

Trong suốt đêm nhạc, Đan Trường thể hiện gần 40 ca khúc gắn với tên tuổi anh 30 năm trước như Bước chân lẻ loi, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu...

Anh cũng hát các bản nhạc mới dành riêng cho live concert như: Ai trách mẹ làm gì, Tinh hoa xứ Bắc.