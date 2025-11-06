Đắk Lắk cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học phòng, tránh bão Kalmaegi

Ngày 6/11, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đã ký công văn cho tất cả học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6/11 đến hết ngày 7/11 để chủ động phòng, tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu trong các ngày tiếp theo, tùy tình hình diễn biến thời tiết, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học; không tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục cho học sinh khi điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Tỉnh Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/11 (Ảnh minh hoạ: Thúy Diễm).

Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục bố trí lãnh đạo trực theo quy định. Khi có sự cố bất thường, các đơn vị chủ động báo cáo về chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT để được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý.

Trước đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho học sinh thuộc các địa phương ven biển được nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kịp thời thông tin đến học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động thuộc đơn vị quản lý nhằm nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.