Hai anh Tây nói tiếng Việt, cùng dân vá bờ kè sạt lở ở Đà Nẵng gây sốt

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng). Trước tình hình này, chính quyền địa phương cùng người dân khẩn trương huy động lực lượng, thả bao tải cát, phủ bạt, gia cố tạm để ngăn dòng nước lũ, giữ lại đoạn kè đang bị "nuốt" dần.

Giữa dòng người tất bật, hình ảnh hai người đàn ông ngoại quốc mặc quần áo giản dị, hăng hái cùng người dân vác bao tải cát gây chú ý. Dưới nắng gắt, họ vẫn miệt mài, cùng dân địa phương vá lại đoạn kè bị sạt lở nặng, tạo nên bầu không khí thân tình và ấm áp.

Hai người đàn ông ngoại quốc giúp người dân vá bờ kè sạt lở ở Đà Nẵng (Video: Vĩnh Thích Ăn Ngon cung cấp).

Khoảnh khắc này được Vĩnh Thích Ăn Ngon (tên thật Hồ Khắc Vĩnh, SN 1996), một thành viên đội thiện nguyện đến tiếp tế đồ ăn cho lực lượng cứu hộ, ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận cảm kích trước tấm lòng của hai người đàn ông ngoại quốc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Vĩnh cho biết, hai người bạn ngoại quốc này đến từ Nga, đã sinh sống tại Đà Nẵng được khoảng 3 năm.

"Họ biết một chút tiếng Việt, nói được vài câu đơn giản. Cả hai đã ra giúp người dân liên tiếp 3 ngày nay, làm việc rất nhiệt tình và vui vẻ", anh kể.

Hai chàng trai người Nga tại bờ kè An Lương (Ảnh: Vĩnh Thích Ăn Ngon cung cấp).

Dù quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, cả hai vẫn đầy năng lượng. Khi mệt, họ ngồi nghỉ bên hiên nhà, uống nước, trò chuyện cùng mọi người, rồi lại tiếp tục công việc.

"Người dân xung quanh ai cũng quý mến, nhiều người xin chụp ảnh kỷ niệm cùng họ", anh Vĩnh nói thêm.

Khi được hỏi tên, cả hai tự giới thiệu bằng tiếng Việt "Tôi tên là Tèo", còn người bạn bên cạnh nói "Tôi là Alex".

Anh Tèo chia sẻ ngắn gọn bằng vài từ tiếng Việt: "Tôi thấy mọi người cực quá nên muốn giúp. Mệt… nhưng mà vẫn ổn!".

Cảnh sạt lở ở bờ kè (Ảnh: Công Bính).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại bờ kè An Lương, nhiều đoạn đã bị sạt lở sâu, kéo dài hàng trăm mét. Trước nguy cơ "lũ chồng lũ", mái kè có dấu hiệu sụt lún, nền móng bị xói mòn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hơn 500 hộ dân quanh khu vực này.

Trước sự khắc nghiệt của thiên tai, người dân địa phương tự nguyện góp sức người, góp công để chống lại dòng nước cuồn cuộn dưới sông.

"Dù là "trứng chọi đá", vẫn phải làm, không thể ngồi nhìn đất đai sạt lở, nhà cửa bị trôi xuống sông", một người dân nói.

Người dân dốc sức vá bờ kè cùng bộ đội (Ảnh: Công Bính).

Ngày 3/11, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng do Đại tá Trần Hữu Ích (Chỉ huy trưởng) dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè An Lương.

Các lực lượng khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để gia cố các đoạn kè, quyết tâm không để vỡ bờ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.