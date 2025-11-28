Nhan sắc nóng bỏng của Đồng Ánh Quỳnh giữa tin đồn với NSƯT Kim Tuyến

Thời gian gần đây, Đồng Ánh Quỳnh liên tục gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh diễn viên Kim Tuyến (hơn 8 tuổi). Cả hai thường xuyên dự sự kiện, đi ăn uống, đưa đón nhau, dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Kim Tuyến còn chủ động chia sẻ hình ảnh chụp với Đồng Ánh Quỳnh. Trên các buổi livestream (phát trực tiếp), cả hai nhiều lần xuất hiện cạnh nhau, thoải mái tương tác.

Loạt khoảnh khắc thân thiết của hai nghệ sĩ nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ của họ. Phóng viên Dân trí đã liên hệ phía Đồng Ánh Quỳnh để tìm hiểu thêm, tuy nhiên quản lý của nữ diễn viên từ chối chia sẻ về đời tư của cô.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, xuất thân là người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2017.

Người đẹp gây ấn tượng bởi thần thái sắc sảo, khả năng catwalk uyển chuyển, cùng cá tính nổi bật, khác biệt so với dàn thí sinh thời điểm đó.

Những năm sau, Đồng Ánh Quỳnh chuyển hướng sang điện ảnh và được đánh giá có tiềm năng. Với vai nữ chính trong phim Thanh Sói (2022), cô được kỳ vọng trở thành thế hệ "đả nữ" tiếp theo của màn ảnh Việt, nối gót Ngô Thanh Vân.

Tuy vậy, dấu ấn giúp tên tuổi Đồng Ánh Quỳnh lan tỏa mạnh hơn là khi cô tham gia Chị đẹp đạp gió 2024. Dù không sở hữu lợi thế về giọng hát, cô vẫn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa đa dạng, thái độ cư xử tinh tế giữa dàn nghệ sĩ nữ.

Sau nhiều năm hoạt động lặng lẽ, Đồng Ánh Quỳnh đang dần khẳng định vị trí là một trong những gương mặt nổi bật tại các sự kiện giải trí. Sức hút của cô đến từ phong cách mạnh mẽ, cá tính, khiến nhiều khán giả yêu thích.

Nhiều năm qua, Đồng Ánh Quỳnh theo đuổi hình ảnh phóng khoáng, khỏe khoắn, đôi khi mềm mại, quyến rũ nhưng cũng có lúc mạnh mẽ pha chất menswear (phong cách thời trang lấy cảm hứng từ trang phục nam).

Mỗi lần xuất hiện, cô đều tạo dấu ấn riêng, thu hút lượng lớn người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ. Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, cô duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh…

Năm 2020, Đồng Ánh Quỳnh từng đối diện tin đồn yêu đồng giới. Thời điểm đó, nữ diễn viên thừa nhận bản thân không khỏi lo lắng khi để chuyện đời tư lấn át nỗ lực làm nghề. Với Đồng Ánh Quỳnh, đó là điều cô luôn muốn tránh để gìn giữ sự tập trung cho nghề.

Đồng Ánh Quỳnh cũng từng chia sẻ, nếu một ngày bản thân có tình cảm với người cùng giới, cô sẽ không chọn cách giấu giếm. Với cô, sống thật quan trọng hơn việc phải chiều theo kỳ vọng của gia đình hay xã hội. Việc kết hôn chỉ để làm hài lòng người khác là điều cô không bao giờ chấp nhận. Với cô, trong tình yêu, cảm xúc mới là yếu tố quyết định, bất kể giới tính của đối phương.

Đồng Ánh Quỳnh từng chia sẻ rằng, cô không xem hôn nhân là lựa chọn phù hợp với mình. Theo nữ diễn viên, cuộc sống vợ chồng mang đến quá nhiều ràng buộc, điều khiến cô cảm thấy không thật sự thoải mái.

"Nhiều người nghĩ tôi hướng nội, quan tâm đến gia đình. Nhưng thật ra tôi là người phụ nữ khá tự chủ và ưu tiên sự nghiệp", cô nói.

Ảnh: Facebook nhân vật