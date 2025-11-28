Nhóm trộm đi ô tô bắt 13 con chó giữa đêm ở Tây Ninh

Ngày 28/11, Công an xã Thuận Mỹ phối hợp Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh làm việc với Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi dùng súng điện bắt trộm chó trên nhiều địa bàn.

Qua làm việc, Khánh khai nhận cùng Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) và một người tên Tài thực hiện hàng loạt vụ trộm chó. Trung thuê ô tô của một người ở tỉnh Đồng Tháp, gắn biển số giả và chuẩn bị súng điện để đi trộm.

Khánh tại cơ quan điều tra (Ảnh: N.H.).

Ngày 24/11, Khánh lái ô tô chở Trung và Tài qua các tuyến đường lớn. Khi phát hiện chó chạy ngoài đường, Trung hạ kính, dùng súng điện bắn hạ rồi xuống xe bắt lên ô tô. Bằng thủ đoạn này, các nghi phạm đã trộm tổng cộng 13 con chó tại các xã Thuận Mỹ, Tầm Vu, An Lục Long, Chợ Gạo và Bến Lức.

Đến khoảng 2h ngày 25/11, cả nhóm chở số chó trộm được (nặng hơn 300kg) đến một điểm thu mua ở phường Long An để bán, thu hơn 12 triệu đồng. Số tiền này được chia cho mỗi người hơn 4 triệu đồng.

Sau khi gây án, nhóm trộm trả lại xe thuê cho chủ. Khi biết công an đang truy tìm, Khánh đã đến trình diện vào ngày 27/11 theo vận động của gia đình và cơ quan chức năng. Công an đang truy tìm những người còn lại liên quan vụ bắt trộm chó.

Chiếc ô tô của nhóm bắt trộm chó ở Tây Ninh (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/11, camera an ninh của người dân tại ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, ghi lại cảnh một nam thanh niên từ ô tô 7 chỗ màu trắng bước xuống, dùng vật giống súng điện bắn một con chó khoảng 10kg rồi ôm lên xe. Khi chủ nhà phát hiện và tri hô, chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người dân đã trình báo và cung cấp hình ảnh camera cho Công an xã Thuận Mỹ để phục vụ điều tra. Qua xác minh ban đầu, Khánh, Trung và Tài đã thực hiện vụ trộm chó trên.