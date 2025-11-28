Cuộc sống viên mãn hiện tại của “nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ”

Sinh năm 1976, Tưởng Cần Cần là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng và năng khiếu diễn xuất từ sớm, cô đã có vai chính đầu tiên ở tuổi 17 trong phim Mị Thái Quan Âm.

Tưởng Cần Cân được gọi là "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh" (Ảnh: Weibo).

Sau đó, cô thi đỗ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tốt nghiệp loại xuất sắc trước khi đầu quân cho các hãng phim lớn.

Trong suốt sự nghiệp, Tưởng Cần Cần góp mặt trong loạt tác phẩm đình đám như: Nỗi lòng thấu trời xanh, Bạch phát ma nữ, Ngọa hổ tàng long, Phong Vân, Tân anh hùng xạ điêu, Bán sinh duyên, Kiều gia đại viện... Với nét đẹp trong trẻo và đôi mắt u buồn, cô được truyền thông ca ngợi là một trong những mỹ nhân cổ trang nổi bật nhất thế hệ.

Một trong những vai diễn để đời của Tưởng Cần Cần là Tây Thi, nhân vật luôn được xem là “đệ nhất mỹ nhân” trong văn hóa Trung Hoa. Bản phim do cô đóng vẫn được khán giả xem là phiên bản Tây Thi kinh điển, mang vẻ thanh tao, quyến rũ khó trộn lẫn.

Sự nghiệp của Tưởng Cần Cần đột phá hoàn toàn khi cô lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Nhờ sự đào tạo và nâng đỡ của bà, Tưởng Cần Cần góp mặt trong nhiều dự án tâm lý tình cảm đặc sắc.

Cô được bà đặt cho biệt danh “Thủy Linh” nghĩa là “thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng” (Thuần khiết như nước, đẹp buồn như một giấc mộng).

Tưởng Cần Cần sinh con thứ 2 ở tuổi 43 (Ảnh: Sina).

Năm 2006, sau khi nhận giải Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất tại lễ trao giải Kim Ưng, Tưởng Cần Cần bất ngờ tuyên bố kết hôn với nam diễn viên Trần Kiến Bân - người từng hợp tác cùng cô trong Đại viện Kiều gia.

Tuy nhiên, thời điểm đó, cô bị cuốn vào tin đồn “người thứ 3” khi Kiến Bân đã có bạn gái là diễn viên Ngô Việt. Ngô Việt từng nhiều lần bày tỏ sự tổn thương và cho rằng Tưởng Cần Cần chen vào mối tình 5 năm của cô.

Trước ồn ào, Tưởng Cần Cần chọn im lặng. Nhiều năm chung sống đã chứng minh cuộc hôn nhân của cô và Trần Kiến Bân bền chặt. Cặp đôi hiện có 2 con trai và thường xuyên khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Ngôi sao 49 tuổi vẫn giữ được vẻ ngoài rực rỡ, quyến rũ (Ảnh: Sina).

Sau khi lập gia đình, Tưởng Cần Cần gần như rút khỏi giới giải trí để toàn tâm chăm sóc chồng con.

Khi được hỏi về bạn đời, Trần Kiến Bân nhiều lần cho biết anh ngưỡng mộ sự đảm đang của vợ. Là ngôi sao nổi tiếng nhưng khi kết hôn, Tưởng Cần Cần chọn trở thành người nội trợ, bận rộn ở nhà vun vén cho chồng con.

Nữ diễn viên khen chồng là người đàn ông chững chạc, ấm áp và là chỗ dựa tinh thần lớn của mẹ con cô. Mỹ nhân một thời từng thổ lộ đang ở quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, ngôi sao sinh năm 1976 vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, phong thái nhã nhặn và làn da trẻ trung. Vài năm gần đây, cô bắt đầu quay lại với phim ảnh và tiếp tục nhận được nhiều sự yêu mến nhờ hình ảnh điềm đạm, kín đáo và đầy khí chất.