FIFA tiếp tục điều tra, có thể tăng án phạt với 7 sao nhập tịch Malaysia

Trước đó, 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia là Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca đã bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 1 năm, kèm theo số tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

FIFA có thể tăng án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, hành trình pháp lý của 7 cầu thủ này vẫn chưa kết thúc vì vẫn còn một quy trình khác đang chờ đợi ở cấp FIFA. Quy trình này liên quan đến Tòa án FIFA, cơ quan sẽ xem xét và quyết định tình trạng đủ điều kiện thi đấu của họ với tư cách cầu thủ Malaysia.

Tòa án này có thể được xem như cơ quan nội bộ của FIFA, có chức năng thẩm định các vụ việc liên quan đến quy định và hành vi trong bóng đá. Hội đồng xét xử bao gồm ba ban chính là Ủy ban kỷ luật, Ủy ban kháng cáo và Ủy ban tư cách và điều kiện của cầu thủ.

Cả ba ban này sẽ nhóm họp và nguy cơ mức phạt nặng hơn với 7 cầu thủ Malaysia hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi thứ phụ thuộc vào các tài liệu được trình bày, để xác định họ cố tình gian lận hay không. Nếu FIFA cho rằng họ không cố ý, mức án phạt cũ sẽ được giữ nguyên.

Bóng đá Malaysia vẫn đang chìm trong khủng hoảng (Ảnh: FAM).

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phải sẵn sàng cho mọi khả năng, bao gồm cả án phạt từ Tòa án FIFA.

Ông cho biết: “Quy trình tiếp theo sẽ diễn ra ở cấp Tòa án FIFA. Tôi nghĩ cơ hội thắng là khó vì ở các cấp trước là Ủy ban kỷ luật và Ủy ban kháng cáo đều đã thất bại. Tòa án này lại là sự kết hợp của nhiều ủy ban, bao gồm kháng cáo, kỷ luật và xét duyệt tư cách, mà trước đó cũng đã áp dụng án phạt.

Chúng ta hy vọng FAM có thể cung cấp những bằng chứng khác hoặc mới ở cấp này, nhưng nếu vẫn sử dụng những bằng chứng cũ, sẽ rất khó cho cơ quan quản lý bóng đá Malaysia”.