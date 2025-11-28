Nga tung loạt "sát thủ không chiến" săn lùng tiêm kích Ukraine

Một UAV của Nga (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Nga đang sử dụng các UAV Shahed mang thuốc nổ để săn tìm máy bay Ukraine ngay khi đang bay trên không, một quan chức quốc phòng cấp cao thừa nhận, đánh dấu một bước ngoặt mới trong chiến thuật đang thay đổi của Moscow.

Trung tá Yurii Myronenko, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine phụ trách đổi mới, cho biết Nga liên tục thử nghiệm các năng lực tập kích tầm xa mới, bao gồm “cả những biến thể Shahed mới và các mẫu hoàn toàn khác”.

Myronenko, một cựu chỉ huy đơn vị UAV, nói rằng Nga gần đây đã bắt đầu sử dụng các UAV Shahed điều khiển bởi người vận hành gần tiền tuyến, liên lạc với hệ thống thông qua các ăng-ten đặt trong các khu vực Moscow kiểm soát.

“Đối phó với các UAV Shahed kiểu này thậm chí còn khó khăn hơn, vì chúng được điều khiển theo thời gian thực, cho phép người vận hành phản ứng với tình huống hiện tại và thậm chí tìm cách tập kích máy bay hoặc trực thăng của chúng ta khi đang bay", ông nói.

Điều này không chỉ làm giảm thời gian phản ứng của lực lượng Ukraine, mà còn tạo ra một loạt vấn đề hoàn toàn mới.

Ukraine từ lâu dựa nhiều vào máy bay, từ tiêm kích đến trực thăng, để bắn hạ UAV và tên lửa Nga vốn mang lượng lớn thuốc nổ. Việc các máy bay này tiếp cận hỏa lực của Nga chứa rất nhiều rủi ro.

Chiến thuật mới nhằm vào máy bay bằng UAV có vẻ là nỗ lực của Moscow nhằm áp chế năng lực phòng không của Kiev.

Trong 3 năm qua, các UAV Shahed của Nga chủ yếu được sử dụng để tập kích các thành phố và hạ tầng trọng yếu của Ukraine ở xa tiền tuyến, nhưng điều đó dường như đã thay đổi khi Moscow tăng mạnh đầu tư cho chương trình UAV.

Một binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4, đơn vị tác chiến đặc biệt của Ukraine, thừa nhận rằng Nga đang sản xuất nhiều UAV kiểu Shahed đến mức chúng ngày càng được sử dụng để tập kích ngay cả các vị trí tiền tuyến.

“Đó là một mối đe dọa lớn, và mỗi ngày đều trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn”, người lính có biệt danh Khyzhak thừa nhận.

Trong khi đó, cơ quan tình báo quân đội Ukraine (GUR) hồi đầu tuần xác nhận Nga đã sử dụng các UAV phiên bản mới mang tên Shahed-107 để tập kích tiền tuyến.

Ukraine cho biết Shahed-107 có sải cánh khoảng 3m và dùng bộ ổn định đuôi dạng chữ thập, thân làm bằng sợi carbon. GUR nói rằng một UAV được phát hiện gắn đầu nổ mạnh 15kg và có tầm hoạt động 300km.

Shahed-107 là một trong những loại vũ khí mới nhất xuất hiện trong cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 4, và việc nó được đưa vào sử dụng cho thấy cả hai bên đều tiếp tục tìm cách giành lợi thế trước đối phương.

Ông Myronenko, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói rằng Kiev có khả năng phản ứng trước mối đe dọa từ các vũ khí mới của Nga và có thể làm vậy “rất nhanh chóng”.

“Nhưng cụ thể như thế nào thì chỉ có thể công bố theo thời gian, khi đối phương hiểu được bản chất của biện pháp đối phó và khi các phương pháp không còn mang lại lợi thế nữa", ông nói.