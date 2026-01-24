Nhan sắc mặn mà thời trẻ của NSND Minh Hằng

NSND Minh Hằng sinh năm 1961 ở Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Cha mẹ của bà đều là bác sĩ quân y. Năm Minh Hằng 13 tuổi, một người bạn thi diễn viên rủ tham gia cùng, bà đồng ý và bất ngờ khi được nhận còn bạn lại trượt.

Thời thanh xuân, Minh Hằng từng khiến bao người say đắm bởi vẻ đẹp cuốn hút, nữ tính, đặc biệt đôi mắt to tròn sắc sảo và nụ cười quyến rũ.

Năm 17 tuổi, bà vào Nhà hát Tuổi trẻ cùng lứa nghệ sĩ Chí Trung, Lê Khanh, Đức Hải... Những năm 1990, 2000, Minh Hằng được xếp vào hàng diễn viên có nhan sắc ở Hà Nội. Bà được giao đóng chính nhiều vai như Thắng cún trong vở Đứa con tôi, Sima trong vở Vào đời, cô Hến trong Nghêu sò ốc hến...

Trên sân khấu, NSND Minh Hằng và NSND Anh Tú từng được xem là "cặp bài trùng", đóng chung nhiều vở. Năm 1995, cố nghệ sĩ Anh Tú hóa thân Vũ Như Tô trong vở kịch cùng tên, Minh Hằng đóng Thị Nhiên - người vợ tần tảo của Như Tô. Vai diễn giúp bà đoạt Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Minh Hằng cũng từng được bầu chọn là 1 trong 5 Diễn viên xuất sắc toàn quốc do Tạp chí Sân khấu tổ chức. Nữ nghệ sĩ cũng có nhiều phim truyền hình được khán giả nhớ đến.

Trong ảnh, bà và NSND Lan Hương chụp khi đóng chung phim Những người sống bên tôi của đạo diễn Tất Bình. Trong phim, 2 nghệ sĩ đóng vai bạn thân, có nhiều cảnh diễn ấn tượng, khiến khán giả nhớ mãi.

Minh Hằng chia sẻ, thời thanh xuân bà được nhiều chàng trai săn đón, thậm chí có "vạn người mê" nhưng ngày đó bà chỉ chuyên tâm làm nghệ thuật nên không để ý đến những lời tán tỉnh của đối phương.

Bà cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Hà Nội mùa chim làm tổ, Mảnh vỡ hoàn hảo, Gió qua miền tối sáng, Người Hà Nội, Trò đời, Những nhân viên gương mẫu, Trở về với yêu thương...

Năm 1998, Minh Hằng đóng phim Ghen cùng NSND Quốc Khánh. Trong phim, bà vào vai người vợ trẻ đỏng đảnh, ghen tuông quá đà, gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Sau bộ phim, bà quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ trong dạng vai người phụ nữ sắc sảo, đanh đá nhưng dễ tổn thương.

Minh Hằng lận đận đường tình. Ngoài 20 tuổi, bà từng kết hôn rồi chia tay, sau đó kết hôn với một Tiến sĩ toán học. Năm 2021, chồng bà qua đời, sau khi ông xã ra đi, bà sống một mình trong căn nhà ở ngoại ô.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Minh Hằng cho biết, hiện tại bà sống chủ yếu ở nhà vườn ngoại thành Hà Nội. Bà quan niệm, sống ở đâu thấy thoải mái thì tinh thần sẽ phấn chấn.

"Tôi cũng đã bán ô tô để khỏi áp lực dừng đỗ khi vào trong phố chật chội. Từ ngày bán xe, tôi tiết kiệm được 20 triệu đồng mỗi tháng, tiền đó mà gọi Grab (ứng dụng xe công nghệ) thì đi thoải mái", bà nói.

Chia sẻ về việc thời gian gần đây tinh thần của mình tràn đầy năng lượng, NSND Minh Hằng cho biết, gần một năm nay, bà ăn chay nên người nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bà tâm sự rằng, bản thân không còn u uất, buồn bã như thời gian đầu khi chồng đi xa. Sau khi ông xã mất, bà "ngộ" ra nhiều điều.

Minh Hằng cũng thẳng thắn cho biết, bà đã chủ động cho sự ra đi của mình nên nếu ông trời "gọi" lúc nào thì cũng vui vẻ ra đi.

Bà đã mua đất ở Lạc Hồng Viên (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ) để nếu mình có mệnh hệ gì thì người thân sẽ đưa lên đó an nghỉ.

Khi được hỏi về việc đi bước nữa, NSND Minh Hằng bộc bạch: "Tôi tâm niệm và hứa với lòng mình là sẽ không yêu ai nữa. Tôi hơn 60 tuổi rồi, nên ở vậy. Nói thật là giờ nhìn ông nào, tôi cũng coi như… bạn gái. Tôi không có nhu cầu có thêm bạn khác giới nữa".

