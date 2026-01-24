Brooklyn Beckham bị nghi nói dối để tố mẹ ruột, xuất hiện rạng ngời bên vợ

Theo chia sẻ của Brooklyn, sự thay đổi đột ngột từ phía Victoria Beckham đã khiến Nicola Peltz rơi vào tình thế bị động, buộc phải vội vàng tìm nhà thiết kế khác ngay trước ngày cưới tại Mỹ vào năm 2022. Thông tin này lập tức gây tranh cãi khi mâu thuẫn với những phát biểu trước đó của chính Nicola.

Brooklyn Beckham bị nghi nói dối để bảo vệ vợ (Ảnh: Glamour).

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2022, Nicola và stylist (nhà tạo mẫu) riêng cho biết chiếc váy cưới của cô được Valentino thiết kế riêng, với quá trình chuẩn bị kéo dài gần một năm. Nicola thậm chí nhiều lần bay sang Rome (Italy) để thử đồ và chỉnh sửa trước khi hoàn thiện thiết kế cuối cùng, cho thấy kế hoạch váy cưới đã được sắp xếp từ rất sớm.

Những dữ kiện này khiến câu chuyện “đến phút chót mới phải tìm nhà thiết kế khác” mà Brooklyn đưa ra bị nghi ngờ thiếu cơ sở, làm dấy lên tranh luận về tính xác thực trong các cáo buộc của anh. Một bộ phận dư luận cho rằng Brooklyn có thể đã nói không đúng sự thật nhằm bảo vệ vợ giữa mâu thuẫn gia đình leo thang.

Theo truyền thông Anh, bất hòa giữa Brooklyn và gia đình Beckham đã âm ỉ suốt nhiều tháng, thể hiện rõ qua việc vợ chồng anh vắng mặt trong hàng loạt sự kiện quan trọng của gia đình, bao gồm sinh nhật lần thứ 50 và lễ nhận tước hiệp sĩ của David Beckham vào năm 2025.

Các thành viên còn lại trong Beckham không lên tiếng bình luận về tâm thư của Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty).

Trong tâm thư, Brooklyn tuyên bố không còn mong muốn hàn gắn, cho rằng anh lần đầu “đứng lên bảo vệ bản thân”, đồng thời cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống, thao túng truyền thông và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc hôn nhân của anh.

Brooklyn cũng tố mẹ đã “cướp đi” điệu nhảy đầu tiên của mình và vợ trong đám cưới, khiến anh cảm thấy xấu hổ trước hơn 500 khách mời. Tuy nhiên, chi tiết này tiếp tục gây tranh cãi khi xuất hiện 2 luồng thông tin trái chiều. Một số khách mời cho rằng Victoria Beckham đã có màn nhảy không phù hợp, trong khi Vogue lại đưa tin chính Brooklyn là người mời mẹ lên sàn nhảy.

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Brooklyn Beckham và vợ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Theo Daily Mail, cặp đôi mới đây xuất hiện vui vẻ trên bãi biển Malibu (Mỹ) vào ngày 22/1, cho thấy tâm trạng thoải mái bất chấp “cơn bão” dư luận.

Brooklyn và vợ thư thái đi chơi giữa ồn ào mâu thuẫn với bố mẹ (Ảnh: DM).

Brooklyn và Nicola khoác tay nhau dạo biển, liên tục nở nụ cười rạng rỡ bên chú chó cứu hộ tên Lamb. Nicola chọn phong cách giản dị, trong khi Brooklyn mặc áo nỉ, quần tối màu và đội mũ lưỡi trai ngược. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Brooklyn kể từ khi anh đăng tải bản tuyên bố gây sốc.

Trái ngược với hình ảnh thư thái của Brooklyn và Nicola, các thành viên còn lại của gia đình Beckham tiếp tục giữ im lặng. David Beckham hiện có mặt tại Davos (Thụy Sĩ) để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và tránh né mọi câu hỏi liên quan đến con trai. Victoria Beckham cũng chưa xuất hiện công khai kể từ khi bị Brooklyn trực tiếp chỉ trích.

Theo giới quan sát truyền thông, việc gia đình Beckham lựa chọn im lặng được xem là chiến lược thận trọng nhằm hạn chế leo thang căng thẳng, trong bối cảnh những cáo buộc từ Brooklyn vẫn đang gây nhiều tranh cãi và chưa được kiểm chứng đầy đủ.