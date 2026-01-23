NSND Trần Nhượng nhập viện

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đạo diễn Bình Trọng - con trai NSND Trần Nhượng - cho biết, bố anh vừa phải nhập viện 198 vì sức khoẻ yếu.

Đạo diễn Trần Bình Trọng vào viện chăm sóc NSND Trần Nhượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Do trời lạnh kéo dài, mấy ngày gần đây ông cũng di chuyển nhiều nơi nên bị ảnh hưởng tới sức khoẻ. Sau khi điều trị, sức khỏe của ông đang dần ổn định...", đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết.

Trong bài phỏng vấn mới đây, NSND Trần Nhượng cho phóng viên Dân trí biết, ở tuổi 74, sức khoẻ của ông không còn được như trước nữa. Mỗi ngày, ông phải uống 2 nắm thuốc to.

Trần Nhượng cho biết, ông mang đủ thứ bệnh: Tiểu đường, dạ dày trào ngược, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu, gan nhiễm mỡ... Các con cũng lo cho nam nghệ sĩ, nhưng NSND Trần Nhượng là người độc lập, không muốn phụ thuộc hay làm phiền ai.

"Có lần đi khám ở viện 198, xách 2 túi thuốc to về, người quen còn trêu: “Uống thế này thì chết à?”. Tôi nói: “Không, uống để chữa bệnh chứ!”. Sức khoẻ của mình thì mình tự biết, cứ đi theo bác sĩ, tin tưởng điều trị.

Nói là bệnh vậy thôi chứ tôi vẫn đủ sức lái xe đi diễn ở các tỉnh, từ Yên Bái đến Hải Phòng, Quảng Ninh... Một tuần có khi đi 4-5 lần, mỗi chặng vài trăm cây số", NSND Trần Nhượng tâm sự.

Ông cho biết, thu nhập chính của ông là khoản lương hưu Đại tá gần 20 triệu đồng. Nếu cứ ngồi yên một chỗ thì cũng ổn, nhưng ưa đi lại, thích hoạt động nên mọi chi tiêu của ông cũng chỉ vừa vặn, trang trải qua ngày.

"Tôi làm nghề không phải để làm giàu, mà vì cái nghiệp đã ăn sâu vào xương tủy, không được lao động nghệ thuật là tôi không chịu nổi. Các con tôi đứa nào cũng khó khăn. Trọng (đạo diễn Trần Bình Trọng - PV) có hãng phim nhưng làm được đồng nào lại đổ vào sản xuất, rồi còn lo cho vợ con. Mấy đứa con gái, đứa thì một nách mấy con, đứa mới bắt đầu tự lập.

Tôi không bao giờ đòi hỏi con cái phải chu cấp cho mình. Thỉnh thoảng, khi đóng phim cho con trai, Trọng vẫn trả cát-xê rất đàng hoàng. Tôi coi đó như một hình thức biếu bố. Nhưng chỉ vậy thôi, tôi vẫn thích tự sống bằng sức lao động của mình thay vì dựa dẫm vào con cái", nam diễn viên tâm sự.

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), ông giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân trước khi nghỉ hưu.

Học xong cấp 3, ông đăng ký thi vào khoa Toán trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không đỗ. Lúc ấy Đoàn ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên, ông đã đi ứng tuyển. Sau đó, ông chuyển công tác từ Hải Dương lên Hà Nội và hoạt động trong Đoàn kịch Công an nhân dân.

NSND Trần Nhượng từng làm Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nam diễn viên gạo cội ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm, Đấu trí…

Với khả năng hóa thân xuất sắc, ông thường được giao những vai diễn gai góc, phức tạp, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.