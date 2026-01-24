Vì sao Song Hye Kyo bị réo tên giữa ồn ào trốn thuế chấn động xứ Hàn?

Những ngày qua, truyền thông Hàn Quốc và châu Á liên tục đưa tin về vụ việc nam diễn viên - ca sĩ Cha Eun Woo bị truy thu hơn 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng) tiền thuế thu nhập.

Scandal nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận khi đây được cho là mức truy thu cao nhất từng áp dụng với một nghệ sĩ Hàn Quốc. Đáng chú ý, giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào Cha Eun Woo, cái tên Song Hye Kyo bất ngờ bị réo gọi.

Tài tử Cha Eun Woo bị điều tra trốn thuế và truy thu 20 tỷ won (360 tỷ won) (Ảnh: Naver).

Theo Naver, cáo buộc nhằm vào Cha Eun Woo có cấu trúc tương tự hàng loạt vụ trốn thuế từng xảy ra trong giới giải trí Hàn Quốc, liên quan đến mô hình “công ty quản lý một thành viên”.

Hình thức này bị nghi lợi dụng kẽ hở pháp luật khi nghệ sĩ hoặc người thân đứng tên thành lập công ty riêng, sau đó ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý chính nhằm chuyển thu nhập cá nhân sang thuế doanh nghiệp, từ đó giảm nghĩa vụ thuế.

Trong trường hợp của Cha Eun Woo, một pháp nhân tạm gọi là Công ty A - do mẹ anh đứng tên - được cho là đã ký hợp đồng dịch vụ với Fantagio, công ty quản lý nam nghệ sĩ. Mục đích bị nghi là chia nhỏ thu nhập, chuyển từ mức thuế thu nhập cá nhân tối đa 45% xuống mức thuế doanh nghiệp khoảng 20-25%.

Tuy nhiên, cơ quan thuế Hàn Quốc kết luận Công ty A không có hoạt động kinh doanh thực tế và bị xem là “công ty ma”. Việc không công nhận pháp nhân này khiến Fantagio bị phạt 8,2 tỷ won (gần 147 tỷ đồng) vào tháng 8/2025, trong khi Cha Eun Woo bị xác định chưa nộp hơn 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng) tiền thuế.

Cha Eun Woo và Song Hye Kyo cùng là người đại diện cho một thương hiệu cao cấp (Ảnh: Naver).

Vụ việc gây chấn động bởi Cha Eun Woo vốn được xây dựng hình ảnh là ngôi sao trẻ có học vấn tốt, đời tư sạch và được đông đảo khán giả yêu mến. Sau khi thông tin bị phanh phui, nam nghệ sĩ đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí có ý kiến kêu gọi anh rút lui khỏi làng giải trí. Một số nhãn hàng được cho là đã gỡ bỏ hình ảnh liên quan đến Cha Eun Woo.

Giữa tâm bão này, Song Hye Kyo bất ngờ bị nhắc tên do cô và Cha Eun Woo hiện cùng làm đại diện cho một thương hiệu trang sức cao cấp.

Ngày 23/1, hình ảnh chụp chung của hai nghệ sĩ tại sự kiện của thương hiệu được lan truyền trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng gọi họ là “cặp sao trốn thuế”, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Trên các nền tảng mạng xã hội, cụm từ liên quan đến hai nghệ sĩ thu hút hàng chục triệu lượt tương tác và hàng nghìn bình luận trái chiều.

Song Hye Kyo từng bị điều tra việc nộp thuế vào năm 2014 (Ảnh: IG).

Song Hye Kyo từng vướng lùm xùm thuế vào năm 2014, khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin cô chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế thu nhập trong giai đoạn 2012-2013 với số tiền lên tới vài tỷ won (tương đương hàng chục tỷ đồng).

Khi đó, phía công ty quản lý khẳng định đây là sai sót trong quá trình kê khai, không phải hành vi trốn thuế cố ý. Nữ diễn viên sau đó đã nhanh chóng nộp đầy đủ số tiền còn thiếu và không phải chịu bất kỳ án phạt hình sự nào. Vụ việc khép lại trong thời gian ngắn, dù hình ảnh của Song Hye Kyo ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực Song Hye Kyo, cho rằng việc so sánh nữ diễn viên với Cha Eun Woo là khập khiễng. Theo họ, trường hợp của Song Hye Kyo là lỗi hành chính đã được xử lý triệt để, trong khi vụ việc của Cha Eun Woo bị nghi là hành vi có chủ đích với số tiền chênh lệch gấp nhiều lần.

Song Hye Kyo (SN 1981) là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng qua các phim Trái tim mùa thu, All In, Full House, Hậu duệ mặt trời và The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Năm 2023, cô lần đầu giành giải Ảnh hậu Baeksang với vai diễn trong The Glory. Năm nay, nữ diễn viên dự kiến tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án được chờ đợi Slowly, Intensely, đóng cặp cùng tài tử Gong Yoo.

Dù không xuất hiện dày đặc, Song Hye Kyo vẫn được xem là “bảo chứng truyền thông” của điện ảnh Hàn Quốc, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế và là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Hiện, cô sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 20 triệu USD.