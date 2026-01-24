Nền tảng làm nên "cuộc cách mạng" cung cấp vũ khí của Ukraine

Thoạt nhìn, Brave 1 Market trông giống 1 nền tảng mua sắm trực tuyến thông thường. Nhưng thực chất, đây lại là 1 “chợ quân sự” vận hành theo thời gian thực, cho phép các đơn vị tiền tuyến Ukraine đặt mua trực tiếp trang thiết bị phục vụ tác chiến.

Nền tảng đứng sau "cuộc cách mạng" cung cấp vũ khí của Ukraine (Video: Forces News).

Ukraine hiện sản xuất khoảng 4 triệu UAV mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ quốc gia NATO nào. Song, năng lực này chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế phân phối linh hoạt.

Brave 1 Market ra đời để lấp đầy khoảng trống đó, giúp đưa công nghệ và khí tài mới ra chiến trường nhanh hơn, trong bối cảnh tốc độ và khả năng thích ứng đóng vai trò quyết định.

Ra mắt chưa đầy 1 năm, Brave 1 Market nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ mô hình độc đáo chưa từng có tiền lệ. Nền tảng được phát triển dưới sự dẫn dắt của Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Chuyển đổi số, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Ông Fedorov ví Brave 1 như “Amazon cho quân đội”, cho phép các đơn vị lựa chọn và đặt mua trực tiếp trang bị từ các nhà sản xuất trong nước, giúp tiếp cận đúng khí tài, vào đúng thời điểm, đồng thời rút ngắn các khâu trung gian vốn tốn nhiều thời gian.

Điểm khác biệt lớn nhất của Brave 1 Market nằm ở cơ chế thưởng “Army of Drones Bonus System”. Theo đó, các đơn vị có thể tích lũy điểm khi phá hủy hoặc gây thiệt hại cho mục tiêu đối phương.

Video tác chiến được gửi về hệ thống để xác minh và chấm điểm. Số điểm này sau đó được Chính phủ Ukraine quy đổi thành ngân sách, cho phép đơn vị sử dụng để mua sắm trực tiếp trên sàn.

Giá trị điểm của từng loại mục tiêu được điều chỉnh hằng tháng theo ưu tiên chiến lược, qua đó định hướng các đơn vị tập trung vào những nhiệm vụ tác chiến cụ thể.

Nhờ đó, nền tảng này còn được coi là 1 công cụ giao tiếp chiến lược, giúp Bộ Tổng tham mưu Ukraine đáp ứng ưu tiên tác chiến đến cấp đơn vị một cách gián tiếp nhưng hiệu quả.

Brave 1 Market còn thiết lập bảng xếp hạng 10 đội tích lũy nhiều điểm nhất mỗi tháng, với các đội có thể gồm 1 hoặc nhiều đơn vị quân đội. Cách hiển thị điểm số mang dáng dấp của những trò chơi điện tử đã làm dấy lên tranh luận về việc “trò chơi hóa” chiến sự.

Tính đến nay, Brave1 Market đã quy tụ hơn 600 nhà sản xuất với trên 2.600 sản phẩm, từ UAV đánh chặn, UAV trinh sát, FPV tấn công đến thiết bị cáp quang, pin, hệ thống tác chiến điện tử và áo choàng chống ảnh nhiệt...

Trước mắt, nền tảng chỉ dành cho các nhà sản xuất trong nước, song khả năng mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài đang được cân nhắc.

Việc cắt bỏ các khâu trung gian giúp rút ngắn thời gian giao hàng từ vài tháng xuống còn khoảng 1 tuần. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chiến trường biến động nhanh.

Hiện đã có hơn 400 đơn vị tiền tuyến tham gia Brave 1 Market. Binh sĩ cho biết trải nghiệm mua sắm trên nền tảng tương tự các trang web thương mại điện tử dân sự, từ lựa chọn sản phẩm đến chờ giao hàng, đồng thời có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất, kể cả ngoài giờ, để xử lý sự cố kỹ thuật.

Một thách thức lớn đối với Brave 1 Market là tốc độ thay đổi công nghệ trên chiến trường. Theo Brave 1, Nga chỉ mất khoảng 3 tháng để thích ứng và đối phó với các giải pháp mới của Ukraine, buộc hệ sinh thái quốc phòng Ukraine phải liên tục đổi mới và rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm.

Trong thời gian tới, Brave 1 dự kiến triển khai thêm hệ thống đánh giá, cho phép binh sĩ chia sẻ trải nghiệm sử dụng thực tế, qua đó cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho các đơn vị mua sắm sau.

