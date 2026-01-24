Ngư dân Huế đánh bắt xa bờ được hỗ trợ tiền nhiên liệu sau 2 năm chờ đợi

Thành phố Huế đã quyết định trích ngân sách từ nguồn bổ sung có mục tiêu của trung ương để hỗ trợ nhiên liệu đợt 2 năm 2024 cho các chủ tàu cá đủ điều kiện theo chính sách khuyến khích khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác hải sản trên những vùng biển xa.

Theo danh sách chủ tàu cá làm hồ sơ đề nghị, có 556 chuyến biển đủ điều kiện được hỗ trợ, tổng kinh phí chi trả hơn 50 tỷ đồng. Phần lớn phương tiện thuộc sở hữu của ngư dân các phường Thuận An, xã Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Phú Vang,…

Các chủ tàu cá tham gia khai thác hải sản xa bờ tại Huế sắp được nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu sau 2 năm chờ đợi (Ảnh: Cao Tiến).

UBND thành phố Huế giao Sở Tài chính thẩm định, phân bổ và thông báo kinh phí. Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ thẩm định liên ngành và UBND các phường, xã chịu trách nhiệm xác định đúng đối tượng, hồ sơ hợp lệ và mức hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quý I/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã chi trả hơn 15 tỷ đồng tiền hỗ trợ nhiên liệu cho các tàu cá đủ điều kiện được quy định tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay còn tồn đọng 1.064 hồ sơ năm 2024 và 1.319 hồ sơ năm 2025.

Nguyên nhân dẫn đến tồn đọng là vào tháng 9/2024, cơ quan công an đã khởi tố vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế.

Toàn bộ hồ sơ tàu cá bị thu giữ để phục vụ điều tra, khiến tổ thẩm định không có căn cứ trình duyệt. Việc chậm chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu khiến ngư dân Huế gặp khó khăn trong việc huy động chi phí ra khơi.