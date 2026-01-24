Đồng Nai tổng rà soát, kiểm tra cư trú

Ngày 24/1, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hoạt động này được thực hiện căn cứ theo kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra cư trú nhằm phục vụ hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, và các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Dãy trọ công nhân tại phường Tân Triều, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên phạm vi toàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng công an các cấp tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế toàn bộ nhân khẩu thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú trên địa bàn quản lý; thực hiện việc xác minh, cập nhật, đảm bảo nhân khẩu có đầy đủ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp dữ liệu chuyên ngành có liên quan để đối soát, cập nhật dữ liệu dân cư; đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ tổng rà soát, kiểm tra cư trú.

Ngoài ra, UBND các xã, phường cần sớm tổ chức triển khai quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến từng cán bộ và người dân. Công tác rà soát tại địa phương được thực hiện với sự phối hợp giữa công an cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và “làm đến đâu, gọn đến đấy”.

UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi quyết tâm cao để đảm bảo 100% cán bộ và nhân dân nắm rõ quyền lợi cũng như nghĩa vụ trong việc đăng ký và quản lý cư trú.

Kết quả từ đợt tổng rà soát và kiểm tra cư trú lần này sẽ là căn cứ quan trọng để công an cấp xã phối hợp với các bộ phận liên quan lập danh sách cử tri chính xác, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.