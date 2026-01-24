"Mỹ nhân trăm tỷ" Phương Anh Đào: Tuổi 34 gợi cảm, tin đồn hẹn hò gây chú ý

Gần đây, diễn viên Phương Anh Đào trở thành tâm điểm tại buổi ra mắt phim Tết Báu vật trời cho. Cô xuất hiện trong bộ đầm đỏ ôm sát, chọn tông trang điểm rực rỡ, khoe sắc vóc quyến rũ tuổi 34.

"Cứ mỗi lần họp báo, gặp gỡ chia sẻ về dự án đang ấp ủ là tim tôi đập loạn xạ mặc dù vẫn nở nụ cười tươi. Mong giữ mãi ánh mắt trong veo, sáng lên vì được làm điều mình yêu thích như vậy. Cũng mong tôi bình tĩnh, bớt run để chia sẻ được nhiều hơn", Phương Anh Đào viết trên trang cá nhân về màn xuất hiện gây chú ý.

Báu vật trời cho đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Phương Anh Đào sau 2 năm vắng bóng. Trong phim, cô vào vai Ngọc - người mẹ đơn thân mang quá khứ phức tạp, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng.

Trong chuyến đi biển để trốn chạy quá khứ, Ngọc chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng. Cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn đến loạt tình huống dở khóc dở cười cho các nhân vật.

Phương Anh Đào cho biết cô mong muốn mang đến sự tươi mới, táo bạo so với trước đây. Quá trình chuẩn bị cho vai diễn, diễn viên tập luyện nghiêm ngặt nhiều bài tập thể lực, uốn dẻo, xiếc... để đảm bảo các cảnh quay hành động.

Phim cũng đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau Mai - tác phẩm đạt doanh thu 550 tỷ đồng dịp Tết 2024.

Vốn là cặp đôi được nhiều khán giả "đẩy thuyền", Phương Anh Đào và Tuấn Trần tiếp tục được người hâm mộ thắc mắc về mối quan hệ thực sự giữa hai người. Tuy nhiên, Phương Anh Đào không phản hồi trực tiếp tin đồn hẹn hò. Diễn viên nói cô và đồng nghiệp vui khi mang đến cho khán giả cảm xúc yêu và được yêu. Trong phim mới, màn kết hợp của cả hai sẽ khác hoàn toàn so với Mai.

Về lý do vắng bóng màn ảnh 2 năm qua, Phương Anh Đào cho biết cô chủ động dừng lại, chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng để tránh lặp lại những vai diễn mang màu sắc giống nhau.

"Tôi biết ơn những lời mời, nhưng khi tôi thấy nhân vật cho tôi cảm xúc quen thuộc mà tôi đã thể hiện ở một phim cũ nào đó, thì tôi không thể nhận lời. Là diễn viên, tôi luôn muốn mang đến điều hấp dẫn, mới lạ, ngày càng táo bạo hơn. Có thể là những vai diễn có chiều sâu, sự giằng xé, cũng có thể là vai diễn có sự điên rồ", Phương Anh Đào bộc bạch.

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào có sự nghiệp thành công sau nhiều năm làm nghề. Từ thành công của phim Mai, Phương Anh Đào có danh xưng "mỹ nhân trăm tỷ", được khán giả và giới chuyên môn công nhận thực lực.

Tháng 11/2025, Phương Anh Đào vượt qua một số đàn chị như Hồng Đào, Việt Hương để giành giải Nữ chính xuất sắc nhất hạng mục Phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 nhờ vai diễn trong Mai.

Nữ diễn viên cũng trở thành gương mặt đắt show sự kiện, đóng quảng cáo. Hai năm qua, cô không góp mặt trong phim mới nhưng tên tuổi được hâm nóng nhờ tham gia các chương trình truyền hình như: Sao nhập ngũ (2024), Đấu trường gia tốc, Chiến sĩ quả cảm (2025)...

Từng gặp vấn đề sức khỏe, chịu di chứng méo miệng vì ca phẫu thuật khối u tuyến giáp năm 2021, hiện tại Phương Anh Đào ổn định về thể trạng.

Diễn viên từng cho biết, cô dễ tăng cân nên gặp thử thách trong việc giữ vóc dáng. Hằng tuần, Phương Anh Đào duy trì chế độ tập gym, boxing, yoga để kiểm soát cân nặng, giữ cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

Cô cũng cân bằng tinh thần, giữ tâm trạng thoải mái, tích cực nhờ yoga. Nhờ ăn uống và tập luyện khoa học, Phương Anh Đào được khen sắc vóc trẻ trung ở tuổi 34.

Cởi mở chia sẻ về các dự án công việc nhưng Phương Anh Đào kín tiếng về đời tư. Từ sau Mai, cô và Tuấn Trần nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Cặp sao không xác nhận nhưng thường thoải mái tương tác trên mạng xã hội.

Diễn viên nói cô không có hình mẫu bạn trai cố định mà tùy theo duyên số. "Những mối tình đi qua đều có những tính cách khác nhau. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng không nên đặt ra khuôn mẫu nào hết, chỉ là tình cảm chân thành và muốn thay đổi vì nhau hay không", diễn viên từng hé lộ.

Khi không bận rộn đóng phim, cô thích nấu nướng, chăm sóc da, đi bộ, đọc sách, đi ăn cùng bạn bè, về thăm gia đình. Ngoài ra, Phương Anh Đào cũng mê du lịch, khám phá nhiều vùng đất mới để có thêm vốn sống, cảm hứng sáng tạo.

Bước sang năm mới, Phương Anh Đào nói cô "học thêm cách yêu mình và yêu mọi người", đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ trở thành phiên bản đẹp hơn của chính mình.

Diễn viên cũng cảm ơn vũ trụ đã cho cô được cống hiến với nghề diễn xuất, để phiêu lưu nhiều cuộc đời khác nhau, cảm nhận sự đa dạng của cuộc sống.

Phương Anh Đào sinh năm 1992, tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào, quê ở Bạc Liêu (cũ). Cô bắt đầu được biết đến từ phim độc lập Nhắm mắt thấy mùa hè (2018). Sau đó, cô vào vai chính trong phim hài tình cảm Chàng vợ của em (2018). Năm 2023, cô tham gia Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đầu năm 2024, Phương Anh Đào đóng chính phim Mai (Trấn Thành đạo diễn) - phim Việt ăn khách kỷ lục với doanh thu 550 tỷ đồng.

Ảnh: Facebook nhân vật