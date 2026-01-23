Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng được Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức, có sự phối hợp đồng chủ trì của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những định hướng lớn của Đại hội XIV, sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chương trình khẳng định chân lý lịch sử: Mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hình ảnh trong chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" (Ảnh: Dương Duy).

Chương trình có thời lượng khoảng 100 phút, gồm 3 phần: Mở đầu, lễ và nghệ thuật.

Phần nghệ thuật của chương trình được dàn dựng công phu, hiện đại, chia thành 3 chương xuyên suốt với tên gọi Tráng ca dưới cờ Đảng, Với Đảng, Trọn niềm tin yêu và Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Chương I - Tráng ca dưới cờ Đảng - tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương II - Với Đảng, trọn niềm tin yêu - khắc họa tầm nhìn Đổi mới và những kỳ tích phát triển, phản ánh sinh động không khí lao động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, minh chứng cho việc Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống.

Chương III - Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - thể hiện niềm tin vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Các nghệ sĩ hàng đầu như NSND Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồng Nhung, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đức Phúc, Erik... cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng từ khối vũ trang và sinh viên, tạo nên các màn đồng diễn trong chương trình này.

Bên cạnh đó, khán giả xem chương trình cũng được chứng kiến những màn trình diễn nghệ thuật được đầu tư công phu và hoành tráng, kết hợp trình diễn 3D Mapping trên mặt sân cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng lập trình theo thời gian thực.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.