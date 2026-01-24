Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn ở TPHCM

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Trước đó, chiều 8/1, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Công an xã Bình Hưng, phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe máy chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng viên màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Những người sản xuất, buôn bán thuốc giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với cơ quan công an, Nghề khai được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên để giao cho khách thông qua các nhà xe chạy tuyến TPHCM - Tây Ninh. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã mở rộng xác minh, tiến hành khám xét các địa điểm có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại thuốc đông y chưa được cấp phép.

Nhóm người này tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc,... để in trên bao bì, tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Cảnh sát thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc đông y giả sau khi khám xét (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan chức năng còn xác định các đối tượng sử dụng hoạt chất betamethasone, đây là một chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm thuốc tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y.

Việc pha trộn hoạt chất này khiến người sử dụng cảm nhận hiệu quả giảm đau nhanh, từ đó dễ tin tưởng, lệ thuộc vào sản phẩm, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng kéo dài, không có chỉ định và kiểm soát y tế.

Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì phục vụ cho hoạt động sản xuất thuốc giả.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.