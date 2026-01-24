Phim Cách em 1 milimet kết mở, khán giả khen, "đòi" có ngoại truyện

Tập cuối của bộ phim truyền hình Cách em một milimet lên sóng tối 23/1, đã chính thức khép lại hành trình hơn 3 tháng phát sóng.

Thay vì lựa chọn một cái kết “ai cũng có đôi”, ê-kíp để câu chuyện dừng lại ở trạng thái lửng lơ, đặc biệt với tuyến nhân vật Tú, tạo nên nhiều tranh luận và khiến khán giả liên tục bày tỏ mong muốn có thêm ngoại truyện.

Ở tập phim này, các nút thắt trong nhóm bạn dần được tháo gỡ. Hoàng (Trương Hoàng) thú nhận bí mật giấu kín suốt nhiều năm và nhận được sự tha thứ của mọi người.

Tú (Quỳnh Châu) đưa ra quyết định quan trọng khi mời Bách (Huỳnh Anh) tham gia dự án Toki, khép lại chuỗi căng thẳng kéo dài giữa hai người.

Tuyến tình cảm của Ngân (Huyền Lizzie) và Viễn (Hà Việt Dũng) được giải quyết theo hướng tương đối trọn vẹn.

Sau khi biết được tình cảm thật sự của Viễn và những hiểu lầm trong quá khứ với My được làm rõ, Ngân dần mở lòng.

Cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa 2 người dẫn tới khoảnh khắc “lập cam kết” bên hồ và nụ hôn khép lại chuyện tình nhiều trắc trở. Dù một số ý kiến cho rằng phân đoạn này hơi “sến” vì cách đổi xưng hô, đa phần khán giả vẫn hài lòng với cái kết dành cho cặp đôi Ngân - Viễn.

Sau nhiều sóng gió, hiểu lầm, Viễn - Ngân cuối cùng cũng đến được với nhau (Ảnh: VFC).

Trái ngược với sự rõ ràng của tuyến Ngân - Viễn, câu chuyện của Tú được đẩy theo hướng lựa chọn cá nhân thay vì kết đôi quen thuộc.

Nhận ra tình cảm dành cho Hiếu (Thanh Hải) nhưng không thể liên lạc được với anh, Tú tìm đến Viễn để hỏi thăm và được biết gia đình anh vừa gặp biến cố: Chồng cũ của chị gái Hiếu vướng vòng lao lý vì lừa đảo.

Dù không liên quan trực tiếp, hai chị em vẫn phải dốc toàn bộ tài sản riêng để khắc phục hậu quả.

Trước những biến động liên tiếp, Tú quyết định tạm gác chuyện tình cảm để tiếp tục đi học, nâng cấp bản thân.

Trước khi rời đi, cô có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Bách - người từng là chấp niệm hơn 10 năm cuộc đời mình. Bách tỏ tình, ôm Tú lần cuối, cả hai trao nhau món quà kỷ niệm rồi bước tiếp con đường riêng.

Với Đức (Trọng Lân), Tú vẫn chỉ xem như một cậu em trai thân thiết, không nảy sinh tình yêu.

Bất ngờ lớn nhất đến ở những phút cuối, khi Tú tái ngộ Hiếu trong hoàn cảnh đặc biệt.

Câu nói “Thị Tú, đã lâu không gặp” của Hiếu khiến cô rưng rưng xúc động. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tạo nên cái kết mở, làm dấy lên nhiều tranh luận. Không ít khán giả cho rằng ánh mắt và phản ứng của Tú cho thấy Hiếu vẫn giữ một vị trí khó thay thế trong trái tim cô, dù trước đó Tú đã chọn con đường phát triển bản thân thay vì lao vào tình yêu.

Sau khi tập 42 lên sóng, mạng xã hội tràn ngập bình luận xoay quanh đoạn kết.

Một bộ phận khán giả tích cực “đẩy thuyền” Tú - Hiếu, cho rằng cái kết mở này vừa đủ để nuôi hy vọng, vừa tránh sự áp đặt.

Nhiều khán giả dành lời khen cho cái kết của phim và bày tỏ mong muốn ê-kíp làm thêm ngoại truyện: “Làm thêm phần Tú và Hiếu thành đôi đi đạo diễn ơi”, “Cả tập chỉ đợi mỗi anh Hiếu xuất hiện”, “Thêm một cái ôm nữa đi để tôi chắc chắn hơn”, “Tuyệt đối điện ảnh, hình đẹp ghê”, hay “Hóa ra “1 milimet’ trong tên phim chính là khoảng cách giữa Tú và Hiếu”.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, Cách em một milimet cũng được đánh giá cao vì giữ được phong độ đến tập cuối, tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột” thường thấy ở nhiều phim Việt.

Khán giả dành lời khen cho kịch bản chỉn chu, nhịp phim ổn định và cảm xúc được dẫn dắt trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Tú quyết định đi du học (Ảnh: VTV).

Chia sẻ về hành trình thực hiện dự án, biên kịch Nguyễn Thu Thủy từng cho biết Cách em 1 milimet khởi đầu từ một câu chuyện tình tay ba, nhưng trong quá trình phát triển, ê-kíp quyết định đặt tình bạn làm nền tảng để tạo màu sắc mới mẻ, tích cực hơn.

Trên trang cá nhân, nữ biên kịch cũng bày tỏ: “Với tôi, Cách em 1 milimet là một chặng đường rất đặc biệt, nhiều khó khăn nhưng cũng đầy thương mến.

Dự án giống như một con tàu chở hồi ức, mỗi “toa tàu” lại mở ra những khoảng trời gắn với nhiều nhung nhớ và âu lo. Chúng tôi hiểu rằng khi hành trình khép lại, sẽ có những cái kết không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Nhưng trong khả năng và nỗ lực của cả ê-kíp, đây là hành trình trọn vẹn nhất mà chúng tôi có thể dành cho các nhân vật, bởi hơn ai hết, chúng tôi đã cùng yêu câu chuyện này và mong được kể nó theo cách đẹp nhất”.

Tác phẩm do Phạm Gia Phương - Trần Trọng Khôi đồng đạo diễn, khai thác bối cảnh làng quê Ninh Bình hoài cổ, kể câu chuyện về tình bạn tuổi thơ, những biến cố khiến nhóm bạn xa nhau rồi gặp lại sau nhiều năm.

Phim mang màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đủ kịch tính để giữ nhịp, gợi cảm giác hoài niệm về một thời “chưa phổ biến Internet”.

Một điểm sáng khác là dàn diễn viên nhí được khen diễn xuất tự nhiên, nhập tâm, cùng dàn diễn viên trưởng thành có sự tương đồng với phiên bản lúc nhỏ, tạo kết nối liền mạch giữa quá khứ và hiện tại.

Phần hình ảnh cũng gây thiện cảm nhờ tông màu dịu, những cảnh phim ấm áp, gợi nhớ ký ức tuổi thơ nơi làng quê.