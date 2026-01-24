Thủ môn Hàn Quốc xin lỗi sau màn bắt luân lưu đáng quên trước U23 Việt Nam

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

"Trước hết, cảm ơn mọi người đã cổ vũ đến tận khuya. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá tại Hàn Quốc. Ở loạt sút luân lưu, tôi hoàn toàn không nhận được sự chỉ đạo nào từ ban lãnh đạo hay huấn luyện viên. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận tất cả những lời chỉ trích của mọi người. Tôi xin lỗi một lần nữa", thủ thành Hwang Jae Yun chia sẻ trên Instagram sau khi U23 Hàn Quốc để thua U23 Việt Nam với tổng tỷ số 8-9 trong 120 phút hiệp chính thức, hiệp phụ và luân lưu ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 23/1.

Thủ môn Hàn Quốc, Hwang Jae Yun bị chỉ trích khi 7 lần đổ người sai hướng trong lượt sút luân lưu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Sau trận thua sốc trước U23 Việt Nam, thủ thành Hwang Jae Yun đã nhận về rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá của Hàn Quốc, nhất là khi người đồng nghiệp của anh phía bên kia chiến tuyến là thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, U23 Việt Nam chỉ có 3 lần dứt điểm trúng đích nhưng hai trong số đó khiến thủ thành Hwang Jae Yun phải vào bóng nhặt lưới. Bàn mở tỷ số của U23 Việt Nam với pha dứt điểm trái phá của Quốc Việt trong vòng cấm ở phút 30, còn bàn thứ hai là siêu phẩm đá phạt của Đình Bắc ở phút 71.

Dù U23 Hàn Quốc được chơi hơn người trong suốt 30 phút hiệp phụ khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 86 trước đó, nhưng Hwang Jae Yun và các đồng đội vẫn phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định chiến thắng.

Điều khiến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc ngạc nhiên là trong 6 lượt sút luân lưu đầu tiên của U23 Việt Nam, thủ thành Hwang Jae Yun đều đổ người về phía bên trái cầu môn, trong khi các cầu thủ "Rồng vàng" cũng kiên định đá về hướng ngược lại.

Đến lượt sút thứ 7 của Thanh Nhàn (trong tình thế mà cầu thủ U23 Hàn Quốc đã thực hiện không thành công lượt của mình), thủ thành Hwang Jae Yun lại tiếp tục đoán sai hướng khi đổ người về bên phải, trong khi tiền vệ đang khoác áo CLB PVF - Công an Nhân dân lại sút về hướng bên trái và giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 7-6 trên chấm 11m.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc thất vọng khi để thua U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Cậu không nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào của HLV thủ môn. Có vẻ như cậu đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt sút luân lưu", một CĐV Hàn Quốc bình luận dưới bài viết xin lỗi của thủ thành Hwang Jae Yun.

"Điều gây sốc nhất là huấn luyện viên trưởng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Mặc dù đối thủ là U23 Việt Nam, nhưng đó chỉ là trận tranh hạng ba, nên họ thậm chí không chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Ông Lee Min Sung đang làm cái quái gì vậy?", một người khác chỉ trích HLV của U23 Hàn Quốc.

"Tôi không nghĩ việc chỉ đổ về một phía trong loạt sút luân lưu là điều tồi tệ. Tôi nghĩ cầu thủ của chúng ta đã sút hụt cú sút cuối cùng và có lẽ đã bị áp lực tâm lý.

Tôi nghĩ việc lựa chọn đổ về một phía cũng là tính toán hợp lý nếu Việt Nam không kiên định trong 6 lượt sút chỉ đá về hướng ngược lại. Tôi nghĩ lựa chọn của thủ môn là điều dễ hiểu, đáng tiếc là cậu ấy không thành công. Thành thật mà nói, vấn đề nằm ở màn trình diễn dẫn đến loạt sút luân lưu mới đáng bị chỉ trích", thêm một CĐV Hàn Quốc khẳng định.

"Nếu thủ môn định lên mạng để xin lỗi, thì không cần thiết phải nói thêm ai là người có lỗi", một CĐV Hàn Quốc chốt lại.

Hwang Jae Yun được xem là một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất của bóng đá Hàn Quốc, ra mắt K League 1 từ mùa giải 2025 và từng gây ấn tượng mạnh với những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Suwon FC. Tháng 10 năm ngoái, anh còn được đề cử giải thưởng Young Player Award của K League 1, minh chứng cho tiềm năng và sự chuyên nghiệp được giới chuyên môn đánh giá cao. Tại U23 châu Á 2026, Hwang Jae Yun chủ yếu ngồi dự bị cho thủ môn số một Hong Sung Min và chỉ được trao cơ hội ở trận đấu cuối cùng. Tình huống tương tự với U23 Việt Nam khi thủ môn Cao Văn Bình được lựa chọn bắt chính thay cho thủ môn Trần Trung Kiên ở trận tranh hạng 3. Dù vậy cả hai thủ môn đã có hai màn trình diễn hoàn toàn trái ngược nhau, khi Văn Bình được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu còn Hwang Jae Yun nhận vô vàn chỉ trích khi đổ người sai hướng trong cả 7 lượt sút luân lưu của U23 Việt Nam.