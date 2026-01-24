Hoa hậu Thanh Thủy hết nhiệm kỳ, vướng tin đồn hẹn hò ca sĩ hơn 14 tuổi

Gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi vướng nghi vấn hẹn hò ca sĩ Trịnh Thăng Bình, hơn cô 14 tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ việc một số khán giả bắt gặp người đẹp sinh năm 2002 rời sự kiện bằng chiếc ô tô được cho là của Trịnh Thăng Bình. Mẫu xe này từng xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ.

Bên cạnh đó, cả hai được cho là sở hữu một số phụ kiện tương đồng như vòng cổ, nhẫn hay khăn choàng. Những điểm trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cả hai có thể đang chuẩn bị cho một dự án chung.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ Hoa hậu Thanh Thủy về vấn đề này, nhưng phía hoa hậu chưa đưa ra phản hồi.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Thanh Thủy cũng từng vướng nghi vấn tình cảm với ca sĩ SOOBIN. Thời điểm ấy, SOOBIN gây chú ý khi chỉ theo dõi duy nhất tài khoản mạng xã hội của Thanh Thủy. Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu và có nhiều tương tác thân thiết, khiến khán giả tích cực “đẩy thuyền”.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, SOOBIN công bố dự án Dancing in the dark, trong đó Thanh Thủy đảm nhận vai trò khách mời trong MV. Người hâm mộ cho rằng mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở mức hợp tác công việc.

Thanh Thủy vừa khép lại nhiệm kỳ Miss International 2024 (Hoa hậu Quốc tế 2024) vào tháng 11/2025. Trên sân khấu chung kết Hoa hậu Quốc tế, người đẹp sinh năm 2002 gây xúc động khi có bài phát biểu bằng ba thứ tiếng, nhìn lại hành trình một năm đương nhiệm với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Thanh Thủy chia sẻ: "Nhìn lại một năm qua, hành trình của tôi không quá ngắn, cũng không quá dài, bởi nó đã trọn vẹn theo một cách rất riêng. Hướng về tương lai, tôi sẽ tiếp tục trưởng thành và theo đuổi sứ mệnh truyền cảm hứng, giúp phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới tin vào chính mình và nuôi dưỡng sự thanh lịch, trí tuệ, lòng nhân ái".

Trong hơn một năm giữ danh hiệu Miss International 2024, Thanh Thủy được ghi nhận với lịch trình làm việc dày đặc. Cô tham gia nhiều hoạt động trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Thanh Thủy vẫn là gương mặt hoạt động sôi nổi của làng giải trí Việt. Cô thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, tham gia sự kiện giải trí và được nhiều nhà thiết kế, nhãn hàng lựa chọn.

Song song đó, người đẹp vẫn duy trì các hoạt động xã hội, hướng đến cộng đồng, xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Đời thường, Thanh Thủy ghi điểm bởi phong cách trẻ trung, cá tính. Không bó buộc mình trong hình ảnh hoa hậu, Thanh Thủy linh hoạt biến hóa với trang phục năng động, phá cách, thể hiện tinh thần của một người trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Thủy từng cho biết cô luôn chọn cách sống đúng với con người thật, thoải mái bộc lộ cảm xúc thay vì gò ép bản thân trong một khuôn mẫu cố định.

"Tôi nghĩ những biểu cảm hài hước là nét riêng, phản ánh đúng tính cách và độ tuổi của mình. Khi cần nghiêm túc, tôi vẫn có thể điều chỉnh để phù hợp với từng hoàn cảnh", người đẹp nói.

Về chuyện tình cảm, Thanh Thủy từng chia sẻ cô yêu thích mẫu người tinh tế, biết quan tâm đến gia đình và không chênh lệch tuổi quá nhiều. Người đẹp cho biết sẽ giữ kín đời sống riêng tư và chỉ công khai khi đã có quyết định gắn bó lâu dài.

Ở tuổi 24, Hoa hậu Thanh Thủy tập trung cho công việc, cho thấy sự trưởng thành sau hành trình đăng quang.

Hoa hậu Thanh Thủy sinh năm 2002. Cô cao 1,75m, sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt sáng và nụ cười tươi. Trước khi trở thành Hoa hậu Quốc tế 2024, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, nhận giải phụ Người đẹp Thể thao; là Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch Đà Nẵng 2021.

