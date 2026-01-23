Mỹ nam cao 1,92m đóng phim Tết của Trấn Thành công khai xin lỗi

Sau khi Trấn Thành chính thức công bố dàn diễn viên trong phim Tết Thỏ ơi, sự xuất hiện của người mẫu Vĩnh Đam lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả và làm dấy lên nhiều tranh luận.

Vĩnh Đam (ở giữa) tại sự kiện giới thiệu phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vào năm 2023, Vĩnh Đam từng vướng tranh cãi liên quan đến một số phát ngôn bị cho là xúc phạm cộng đồng LGBTQ+ (thuật ngữ viết tắt dùng để chỉ cộng đồng đa dạng về xu hướng tính dục và bản dạng giới). Thời điểm đó, sự việc gây phản ứng dữ dội, khiến nam người mẫu phải công khai xin lỗi và bày tỏ mong muốn trả lại danh hiệu Nam vương HUTECH.

Chính vì thế, việc Vĩnh Đam xuất hiện trong dự án phim mới của Trấn Thành vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự dè dặt khi nhắc lại ồn ào phát ngôn trong quá khứ của nam người mẫu, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến thiện cảm của người xem.

Trong khi đó, cũng có ý kiến bày tỏ rằng nên nhìn nhận sự việc theo hướng cởi mở hơn, trao cho diễn viên cơ hội sửa sai và chứng tỏ năng lực.

Vĩnh Đam từng đoạt danh hiệu Nam vương HUTECH (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngày 23/1, Vĩnh Đam đã lên tiếng xin lỗi. Nam người mẫu cho biết vụ việc xảy ra khi anh mới 18 tuổi. Nam chính phim Thỏ ơi thừa nhận bản thân khi đó còn thiếu chín chắn, chưa đủ bình tĩnh nên đã để cảm xúc cá nhân chi phối, dẫn đến những phát ngôn gây tranh cãi và hiểu lầm không đáng có.

"Lúc đó, vì có những bức xúc và mâu thuẫn cá nhân, trong hoàn cảnh bế tắc, tôi đã bộc lộ cảm xúc khá gay gắt. Tuy nhiên, đó là câu chuyện cá nhân dành cho đúng đối tượng mà tôi muốn phản biện, hoàn toàn không có ý quy chụp hay thiếu tôn trọng cộng đồng LGBTQ+. Dù vậy, tôi hiểu rằng những phát ngôn ấy đã gây hiểu lầm và làm tổn thương nhiều người”, anh nói.

Vĩnh Đam cũng thẳng thắn nhận lỗi vì trong lúc nóng giận đã không kiểm soát được lời nói, dẫn đến những phát ngôn không phù hợp, khiến một bộ phận khán giả trong cộng đồng LGBTQ+ cảm thấy buồn lòng. Nam người mẫu gửi lời xin lỗi và cho biết đây là bài học lớn trong quá trình trưởng thành.

Anh cho biết, ngay khi sự việc xảy ra vào năm 2023, bản thân đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, khi câu chuyện được nhắc lại trong thời điểm hiện tại, Vĩnh Đam vẫn cảm thấy áy náy với khán giả, đồng nghiệp và những dự án từng bị ảnh hưởng bởi sai sót cá nhân, nên muốn một lần nữa gửi lời xin lỗi.

Vĩnh Đam bày tỏ mong nhận được sự cảm thông, cho anh cơ hội sửa sai và tiếp tục làm nghề với sự chín chắn hơn trong nhận thức lẫn phát ngôn. Nam người mẫu chia sẻ hy vọng ở tuổi 21, anh có thể bắt đầu lại hành trình mới với tinh thần cầu thị và ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Mỹ nam sở hữu chiều cao 1,92m (Ảnh: Facebook nhân vật).

Liên quan đến những tranh cãi xoay quanh Vĩnh Đam, Trấn Thành cho biết, khi chọn diễn viên, anh chưa biết đến những ồn ào trước đó.

"Tôi nghĩ ai cũng có những điều chưa chuẩn chỉnh ở tuổi trẻ, tôi cũng vậy. Điều quan trọng là chúng ta nhìn vào sự thay đổi và quá trình trưởng thành của mỗi người. Biết đâu trong quá khứ có những điều bị hiểu lầm thì sao. Chúng ta nên khoan vội phán xét. Tôi chọn Vĩnh Đam đơn giản vì bạn ấy phù hợp với vai diễn", Trấn Thành chia sẻ.