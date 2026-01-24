Ấn Độ: Cầu sắt nặng 30 tấn bị trộm trong đêm, còn nguyên dấu vết bị cắt

Tiền mặt, vàng, thiết bị điện tử, thậm chí cả xe cộ thường là mục tiêu của trộm cắp. Tuy nhiên, một vụ việc vừa xảy ra vào đêm 17/1 khiến người dân và chính quyền địa phương ở Ấn Độ sửng sốt.

Được biết, kẻ gian đã lấy cắp toàn bộ một cây cầu sắt đặt tại huyện Korba của bang Chhattisgarh chỉ sau một đêm. Đó là cây cầu dài 18m, nặng khoảng 30 tấn, vốn là công trình quan trọng được lắp đặt cách đây 40 năm.

Vết cắt vẫn còn nguyên (Ảnh: India Today).

Cây cầu đóng vai trò quan trọng để phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương. Bởi vậy việc nó biến mất đột ngột làm gián đoạn việc đi lại tại khu hành chính đô thị số 17.

Theo chính quyền địa phương, đây là vụ mất trộm chưa từng có tiền lệ. Các nhân chứng cho biết, vào khoảng 23h ngày 17/1, họ vẫn đi qua cầu bình thường. Tuy nhiên tới sáng sớm hôm sau, toàn bộ cây cầu bắc ngang qua kênh đào không còn vết tích.

Cây cầu được làm từ các dầm sắt lớn tương tự như đường ray tàu hỏa với các tấm sắt dày tạo thành mặt cầu. Chính quyền địa phương ước tính giá trị của cây cầu bị đánh cắp khoảng 1,5 triệu rupee (gần 430 triệu đồng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cây cầu đã bị tháo dỡ một cách có hệ thống. Tại hai đầu của kênh đào, lực lượng chức năng phát hiện rõ dấu vết cắt bằng khí gas. Điều này chứng tỏ những đối tượng chưa rõ danh tính đã cắt và mang toàn bộ công trình đi trong bóng tối.

Những kẻ trộm cũng nhắm tới hạ tầng liên quan đến dự án tăng cường cấp nước của thành phố. Chúng đã tháo và lấy đi một thanh sắt góc dài khoảng 12m dùng để bảo vệ đường ống dẫn nước của đô thị.

Cầu sắt biến mất trong đêm (Ảnh: MSN).

May mắn, bản thân đường ống không bị hư hại, qua đó tránh được nguy cơ xảy ra khủng hoảng nước đối với hơn 250.000 cư dân. Tuy nhiên, tổng khối lượng vật liệu bị đánh cắp được cho là vào khoảng 25-30 tấn.

"Cây cầu vốn là phương tiện đi lại quan trọng của người dân nhưng đã bị kẻ trộm cắt trong đêm. Hiện việc di chuyển từ bên này sang bên kia của người dân bị gián đoạn", ông Laxman Shrivas, người của địa phương lên tiếng.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và tiến hành khám xét cơ sở của 2 đại lý thu mua phế liệu tại địa phương. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức về vụ trộm táo tợn này.

Trước đó một vụ việc tương tự từng xảy ra tại Ấn Độ vào tháng 4/2022.

Hãng tin Reuters dẫn tin từ lực lượng cảnh sát bang Bihar cho biết, họ phải truy lùng một băng trộm đã tháo nguyên cây cầu sắt dài 18m với khả năng bị đem đi bán làm phế liệu.

Theo đó, băng trộm đã đóng giả là quan chức chính phủ thuộc sở thủy lợi ở bang Bihar và sử dụng máy cắt và thiết bị làm đất để phá một cây cầu bỏ hoang ở làng Amiyawar, cách thủ phủ Patna khoảng 150km về phía nam.

Trong khi đó, người dân làng Amiyawar không mảy may nghi ngờ và cho rằng phía địa phương đã quyết định dỡ bỏ cây cầu cũ. Được biết, công trình vốn được xây dựng trên kênh dẫn nước cách đây khoảng 30 năm và đến nay nó không được sử dụng nữa.

Anh Gandhi Chaudhary, 29 tuổi, một người dân địa phương là nhân chứng cho biết, nhóm trộm đã mang tới máy cắt hạng nặng, làm việc cả ngày lẫn đêm để tháo dỡ cầu sắt.

Sau khi hoàn tất quá trình tháo dỡ cây cầu, nhóm người này chất đống sắt vụn lên xe và rời đi, để lại một vùng đất trống ở nơi từng là cây cầu dài 18m.

Bán phế liệu kim loại là một trong những ngành kinh doanh béo bở ở Ấn Độ. Quốc gia này thường xảy ra những vụ trộm cắp các bộ phận kim loại từ tài sản công cộng rồi đem bán cho các cơ sở phế liệu lớn để kiếm tiền một cách nhanh chóng.