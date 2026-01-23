Á hậu Phương Nhi rạng rỡ bên chồng tỷ phú trong lễ hằng thuận trên đỉnh núi

Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng diễn ra sáng 22/1 tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên đỉnh núi Chín Khúc, thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đoàn xe Lạc Hồng, VF8, VF9 đưa gia đình cô dâu, chú rể lên chùa làm lễ hằng thuận.

Trong buổi lễ, cô dâu, chú rể trao nhau lời thề nguyện sống trọn đời bên nhau và nhận lời cầu chúc từ nhà chùa cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, tràn đầy phúc lộc và bình an.

Cặp đôi cũng lắng nghe lời dạy về đạo lý của vợ chồng và bổn phận làm con trong gia đình.

Phương Nhi và chồng diện áo dài truyền thống màu vàng đồng điệu. Người đẹp gốc Thanh Hóa khoe nhan sắc dịu dàng trong bộ áo dài mang họa tiết hoa sen. Doanh nhân Minh Hoàng mặc áo dài thêu hình ảnh sơn thủy. Trang phục tinh tế, sang trọng của cặp đôi phù hợp với không gian trang nghiêm tại buổi lễ.

Những hình ảnh ngọt ngào của Á hậu Phương Nhi bên chồng doanh nhân trong lễ hằng thuận nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Người hâm mộ nhận xét Phương Nhi ngày càng xinh đẹp mặn mà, mang phong thái trưởng thành từ khi cuộc sống bước sang trang mới.

Sau lễ hằng thuận, lễ cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng được tổ chức tại một căn biệt thự riêng biệt trên đảo Hòn Tre (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai làm lễ xin dâu. Phía nhà gái có cha mẹ Phương Nhi là ông Nguyễn Văn Đông, bà Đoàn Thị Nguyệt cùng một số người thân. Lễ cưới của cặp đôi được thắt chặt an ninh tối đa để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Sau khi hoàn tất nghi lễ, doanh nhân Minh Hoàng dùng xe mui trần màu hồng đón Phương Nhi rời đi để chuẩn bị cho tiệc cưới diễn ra vào chiều tối 22/1 tại một khu du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa.

Vào ngày 23/1, khách mời tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trong đó có một giải thể thao thuộc khuôn khổ sự kiện.

Trước thềm lễ cưới Á hậu Phương Nhi, bộ ảnh cưới cũng được ê-kíp thực hiện công khai với khán giả.

Phương Nhi diện váy cưới cổ yếm, khoe nhan sắc ngọt ngào, nở nụ cười hạnh phúc bên bạn đời. Hình ảnh chồng doanh nhân chở Phương Nhi trên chiếc xe đạp khiến nhiều khán giả thích thú.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa. Một năm qua, người đẹp sống kín tiếng, tập trung cho việc học. Thi thoảng, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng bạn đời tại một số sự kiện của gia đình nhà chồng.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô nhận giải phụ Người có làn da đẹp nhất và đoạt danh hiệu Á hậu 2 chung cuộc. Từng hoạt động nghệ thuật năng nổ, Phương Nhi gây bất ngờ khi "ở ẩn" từ đầu năm 2024. Hơn 2 năm qua, cô ngừng cập nhật mạng xã hội, không tham gia các sự kiện của làng giải trí. Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình.

Ảnh: Louis Wu