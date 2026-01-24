Phản ứng của CĐV Hàn Quốc khi đội nhà luân lưu trước U23 Việt Nam

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

"Thật tuyệt vời, U23 Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam hẳn đã rất thất vọng khi chứng kiến đội tuyển của họ bị gỡ hoà ở phút bù giờ và chơi thiếu người trong suốt hiệp phụ.

Nhưng cuối cùng họ vẫn giành chiến thắng. Các cầu thủ Việt Nam thực sự là những chàng trai tuyệt vời", tài khoản Kim Min Ki bình luận trên trang Korea Football Team sau khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia) tối 23/1 (giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Một kịch bản khó tin đã xảy ra ở trận so tài giữa hai đội bóng đều do chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt, khi U23 Việt Nam đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng lần lượt bị U23 Hàn Quốc gỡ hoà.

Điều khiến người hâm mộ cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam cảm thấy thất vọng là bàn gỡ hoà 2-2 của U23 Hàn Quốc lại đến vào những giây cuối cùng (phút bù giờ 90+7), khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ còn chơi với 10 người do Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 86 trước đó.

Tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh và sự kiên cường khi giữ vững được tỷ số 2-2 trong hiệp phụ và buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Trên chấm 11m, thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc hơn khi cản phá thành công lượt sút thứ 7 của U23 Hàn Quốc, trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam không mắc sai lầm nào trong cả 7 lượt sút của mình để giành hạng 3 chung cuộc giải U23 châu Á 2026.

Chứng kiến chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam, nhiều CĐV Hàn Quốc đã giận dữ chỉ trích đội nhà, bởi U23 Hàn Quốc là đội bóng được đánh giá cao hơn kèm theo ưu thế chơi hơn người trong suốt 30 phút hiệp phụ nhưng vẫn để thua sốc trước đối thủ.

"11 người đá với 10 người mà cuối cùng cũng để thua. Thật không thể hiểu nổi", tài khoản Cho Young Hwan thất vọng bày tỏ.

"Cú sốc thực sự đến từ U23 Việt Nam. Một trận thua toàn diện, bị đối thủ dẫn trước hai bàn và may mắn gỡ hoà ở phút bù giờ. Không thắng nổi trong hiệp phụ và để thua ở loạt sút luân lưu khi thủ môn không một lần đoán đúng hướng sút", tài khoản Lee Moon Joo bình luận.

"Nhìn chung các cầu thủ Hàn Quốc đã rất nỗ lực. Nhưng họ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên kém năng lực. Đặc biệt thủ môn ở trận đấu này quá tệ. Trí thông minh và kỹ năng của cậu ta không xứng để khoác áo đội tuyển quốc gia", tài khoản Kevin Moon nhấn mạnh.

"Thành thật mà nói, Việt Nam đã có một hành trình khá tốt đến bán kết, ngoại trừ trận thua bất ngờ 0-3 trước Trung Quốc. Mặc dù nằm cùng bảng với nước chủ nhà, họ đã đánh bại nước chủ nhà và Jordan, thắng tất cả các trận đấu ở vòng bảng và tiến vào tứ kết bằng cách đánh bại Saudi Arabia.

Mặt khác, chúng ta đã có thể vào tứ kết nhờ việc Iran bị Lebanon đánh bại, và trận đấu của chúng ta với Australia lẽ ra đã phải bước vào hiệp phụ nếu không nhờ Min Ha", tài khoản Yong Bong nhận định.

Thủ môn Cao Văn Bình có tới 10 pha cứu thua cho U23 Việt Nam trước khi cản phá thành công lượt sút luân lưu của U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

"Tôi không muốn đổ lỗi cho huấn luyện viên hay chỉ trích các cầu thủ trẻ, nhưng nhìn họ chơi tệ suốt trận đấu, rồi ăn mừng bàn gỡ hòa với Việt Nam, sau đó lại sụp đổ khiến tôi thở dài.

Làm sao họ có thể nghĩ đến chuyện ăn mừng sau khi đã vất vả thi đấu với Việt Nam? Chẳng lẽ chỉ cần chạy về giữa sân ăn mừng chiến thắng dù lòng tự ái bị tổn thương cả trận là đủ sao? Làm sao họ có thể chơi một trận đấu chuyên nghiệp với tâm lý như vậy? Thật sự, họ quá tệ rồi", tài khoản Sang Jun An cho biết.

"Đội U23 này dường như không có chút hy vọng nào. Tốt nhất là đập bỏ xây lại hết đi. Tôi không biết các cầu thủ đang cố gắng làm gì ở giải đấu này nữa", tài khoản Kanghee Lee lên tiếng.

"Nhân tài hàng đầu của Việt Nam đều thi đấu ở trong nước, còn nhân tài hàng đầu của Hàn Quốc lại ở nước ngoài. Việt Nam có dân số gấp hơn hai lần, nên khi đạt đến trình độ toàn cầu hóa và sự phát triển song song, khoảng cách với Đông Nam Á sẽ thu hẹp lại. Tất nhiên, việc U23 Hàn Quốc không thắng khi 11 đấu với 10 người thì quá tệ", tài khoản Kim Soo Min chốt lại.