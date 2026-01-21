Ánh Viên lột xác sau giải nghệ, nhan sắc tuổi 30 hút triệu lượt xem

Gần đây, Ánh Viên thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video tham dự một sự kiện ở TPHCM. Lần xuất hiện này, "tiểu tiên cá" diện đầm cổ yếm ôm sát khoe vóc dáng thon gọn. Cô gây bất ngờ khi thay đổi lối trang điểm và kiểu tóc, giúp diện mạo trở nên thu hút hơn.

Ánh Viên gây sốt với lần xuất hiện gần đây tại một sự kiện (Ảnh: Chụp màn hình).

Các video về màn xuất hiện của Ánh Viên thu hút hàng triệu lượt xem. Người hâm mộ nhận xét cô đang đạt đỉnh cao nhan sắc tuổi 30.

Nhờ niềng răng, biết chăm chút cách ăn mặc, trang điểm, "tiểu tiên cá" ngày một trở nên nữ tính, duyên dáng hơn, lột xác hoàn toàn so với trước đây. Khán giả còn yêu thích Ánh Viên vì cô truyền cảm hứng về tinh thần yêu bản thân, hoàn thiện chính mình để đẹp hơn mỗi ngày.

Ánh Viên tại lễ trao giải TikTok Awards Vietnam hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, cuộc sống của Ánh Viên luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên trở thành người mẫu ảnh được săn đón.

Chiều cao 1,73m cùng hình thể gọn gàng là lợi thế khi "tiểu tiên cá" hoạt động nghệ thuật. Những bộ ảnh, video Ánh Viên chụp hình thời trang, dự sự kiện thường nhận về hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực.

Ánh Viên từng cho biết, cô chăm sóc ngoại hình nhờ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên để có cơ thể tràn đầy năng lượng. Nhận được nhiều lời khen nhưng cô không để sự hào nhoáng bên ngoài ảnh hưởng đến suy nghĩ, cuộc sống. Cựu vận động viên giữ lối sống mộc mạc, giản dị đời thường.

Ánh Viên tham gia "Running Man Vietnam mùa 3" (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Năm qua, Ánh Viên cũng gây sốt khi làm khách mời tham gia Running Man Vietnam mùa 3. Trong chương trình, cô ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, tính cách hoạt ngôn, hài hước.

Thậm chí, trong những khoảnh khắc đọ sắc cùng Ninh Dương Lan Ngọc hay Đông Nhi, Ánh Viên được khen thần thái tự tin không kém ngôi sao. Nhiều khán giả mong cô sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình giải trí.

Tháng 11/2025, Ánh Viên lần đầu tiên có màn trình diễn vũ đạo trên sân khấu khi tham dự lễ trao giải TikTok Awards Vietnam. Cô được nhận xét là một trong những nhà sáng tạo nội dung hoạt động năng nổ với 1,3 triệu người theo dõi cùng nhiều video chất lượng.

Trong video tổng kết năm 2025, Ánh Viên cho biết năm vừa qua, cô đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Có những ngày thật buồn, có những ngày hạnh phúc, có những ngày đã khóc thật nhiều. Có những mối quan hệ mới, có những người rời đi, nhưng không sao cả vì tôi vẫn ở đây sẵn sàng cho chặng đường mới. Cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc", Ánh Viên chia sẻ.

Ánh Viên nhận bằng Thạc sĩ hồi tháng 12/2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, bên cạnh các hoạt động trong ngành giải trí, Ánh Viên còn tham gia giảng dạy, thực hiện nhiều video chia sẻ kiến thức bơi lội. "Tiểu tiên cá" chia sẻ, cô không bị áp lực "cơm áo gạo tiền" mà việc dạy bơi xuất phát từ trái tim.

Hồi cuối năm 2025, Ánh Viên trở thành Thạc sĩ ngành Giáo dục học (Đại học Thể dục Thể thao TPHCM) sau 3 năm theo học.