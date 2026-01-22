Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng sau 4 năm kết hôn, sắc vóc "mẹ một con" gây chú ý

Kết hôn với thủ môn Bùi Tiến Dũng, cuộc sống của người mẫu Dianka Zakhidova (SN 2000, đến từ Ukraine) nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cô thường xuyên chia sẻ đời sống hôn nhân và hành trình làm mẹ trên trang cá nhân.

Trong các bức ảnh, Dianka gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp. Dù tập trung nhiều hơn cho gia đình, cô vẫn giữ hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện, nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Sau khi sinh con đầu lòng, người mẫu sinh năm 2000 nhanh chóng lấy lại vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Dianka không ngại diện những trang phục gợi cảm, cắt xẻ táo bạo để khoe lợi thế hình thể.

Trong các chuyến đi biển hay nghỉ dưỡng cùng gia đình, bà xã Bùi Tiến Dũng thoải mái diện bikini và nhận được nhiều lời khen về sắc vóc. Cô trung thành với phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung, nhưng vẫn toát lên sự gợi cảm.

Sau khi lập gia đình, Dianka vẫn duy trì công việc người mẫu nhưng không còn xuất hiện dày đặc trên sàn diễn như trước. Cô thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện thời trang, dành phần lớn thời gian cho tổ ấm.

Trên trang cá nhân, Dianka thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, việc chăm sóc con trai và những khoảnh khắc đời thường giản dị. Ở tuổi 26, người đẹp cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong vai trò làm vợ, làm mẹ.

Trong dịp sinh nhật 3 tuổi của con trai - bé Danil, Dianka xúc động nhắn nhủ: "Bố mẹ không tin rằng con đã lên 3, bởi vì với bố mẹ, con vẫn là cậu nhóc bé bỏng. Bố mẹ may mắn và tự hào khi có con. Con khiến cuộc sống của bố mẹ tươi sáng hơn mỗi ngày và luôn cho bố mẹ lý do để mỉm cười".

Đầu năm 2025, Dianka đưa con trai về Ukraine thăm gia đình bên ngoại sau thời gian dài xa quê. Người mẫu bày tỏ nỗi nhớ quê hương và chia sẻ những khoảnh khắc xúc động khi được người thân, bạn bè chào đón, lưu giữ nhiều kỷ niệm ý nghĩa.

Vào sinh nhật tuổi 25, người mẫu Ukraine rạng rỡ đón tuổi mới bên chồng con. Cô chia sẻ: "Chúc mừng tuổi 25 của tôi. Thêm một năm cảm thấy biết ơn vì cuộc sống tươi đẹp, gia đình, bạn bè và tình yêu thương luôn ngập tràn xung quanh".

Trong đời sống hôn nhân, Bùi Tiến Dũng và bà xã được nhận xét là cặp đôi đồng hành bền chặt. Cả hai thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng, cùng nhau tập luyện, xem phim và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên nhau.

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn giữ sự lãng mạn sau 4 năm về chung nhà. Vào các dịp kỷ niệm hay ngày đặc biệt, cả hai dành thời gian hẹn hò riêng tư với nến, hoa và những khoảnh khắc ngọt ngào.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng dành nhiều lời yêu thương, bày tỏ sự biết ơn vì luôn có vợ bên cạnh động viên. Nam thủ môn khẳng định cuộc sống của anh trở nên hạnh phúc hơn khi có vợ đồng hành, đồng thời bày tỏ mong muốn cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau tiến bộ và vun đắp một gia đình tràn đầy yêu thương, niềm vui.

Trong dịp kỷ niệm ngày cưới, Dianka cũng dành những lời nhắn cảm xúc cho chồng: "Trở thành vợ của anh là quyết định hạnh phúc nhất mà em từng lựa chọn. Biết ơn hành trình chung của hai chúng ta, đã cùng vun đắp và dành những cảm xúc đặc biệt ấy cho con trai Danil".

Ảnh: Instagram nhân vật