Nhan sắc của người đẹp Ấn Độ vừa từ bỏ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Rachel Gupta, người đẹp Ấn Độ đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) năm 2024, đang gây chú ý bởi quyết định từ bỏ danh hiệu chỉ vài tháng sau khi đăng quang.

Ngày 28/5, Rachel Gupta bất ngờ thông báo từ bỏ danh hiệu Miss Grand International 2024, với lý do liên quan đến trải nghiệm không tích cực với tổ chức Miss Grand International.

Sáng 29/5, Rachel Gupta đã công bố video kể lại chi tiết những tủi nhục mà cô phải chịu đựng suốt 7 tháng kể từ khi đăng quang. Rachel cho rằng, hợp đồng giữa cô và tổ chức không đảm bảo quyền lợi cho cô, gây tổn hại tinh thần của cô. Bản thân người đẹp cũng bị ép phải làm những công việc, thực hiện những hợp đồng mà cô không trực tiếp ký.

Trước đó, cuộc thi Miss Grand International 2024 cũng đã vướng vào tranh cãi khi đại diện Myanmar, Thae Su Nyein, giành vị trí Á hậu 2 nhưng bị giám đốc quốc gia của mình tháo vương miện và dải băng ngay trên sân khấu để phản đối kết quả.

Sự việc này dẫn đến căng thẳng giữa đại diện Myanmar và Ban tổ chức, làm dấy lên những tranh cãi về tính minh bạch và công bằng của cuộc thi.

Sau khi Rachel từ bỏ danh hiệu, Christine Juliane Opiaza từ Philippines, người từng là Á hậu 1, đã được trao lại vương miện Miss Grand International 2024.

Rachel Gupta (SN 2004) lớn lên tại Ấn Độ, trong một gia đình doanh nhân. Cô cao 1,78m, sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt xanh lục và vóc dáng cân đối. Ngay từ tuổi thiếu niên, Rachel đã thể hiện đam mê với nghệ thuật trình diễn và thời trang.

Năm 2022, ở tuổi 18, cô giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Super Talent of the World (Hoa hậu Siêu tài năng Thế giới) tổ chức tại Paris, Pháp, trở thành người Ấn Độ đầu tiên đạt được danh hiệu này kể từ năm 1970.

Đến tháng 8/2024, Rachel đăng quang Miss Grand India (Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ) 2024 tại Jaipur, Rajasthan, đồng thời nhận thêm các giải phụ như: Miss Top Model (Top người mẫu của cuộc thi), Best in Ramp Walk (Trình diễn sân khấu tốt nhất), Beauty with a Purpose (Người đẹp nhân ái) và Best National Costume (Trang phục truyền thống đẹp nhất).

Tháng 10/2024, cô đại diện Ấn Độ tham dự Miss Grand International tại Bangkok, Thái Lan và xuất sắc giành vương miện, trở thành người Ấn Độ đầu tiên và là người châu Á thứ 3 trong lịch sử giành danh hiệu này.

Ngoài sự nghiệp người mẫu và hoa hậu, Rachel Gupta còn là một doanh nhân trẻ. Cô thành lập trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại gia, đồng thời cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng cho những người muốn theo đuổi nghề làm đẹp.

Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, từng quyên góp hơn 200.000 rupee (khoảng 62 triệu đồng) để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo và đóng góp cho tổ chức chăm sóc trẻ em tại Bangkok trong thời gian tham dự cuộc thi quốc tế.

Hiện tại, quyết định từ bỏ vương miện của Rachel Gupta đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về môi trường và cách vận hành của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ảnh: Instagram nhân vật